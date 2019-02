Internazionale ontneemt Icardi plots aanvoerdersband en plek in selectie

Mauro Icardi is niet langer de aanvoerder van Internazionale. De Serie A-club maakt woensdagmiddag bekend dat de Argentijn de band per direct moet afstaan aan doelman Samir Handanovic. Bovendien wordt Icardi buiten de wedstrijdselectie gehouden voor het Europa League-duel met Rapid Wien van donderdag. Een reden voor de besluiten wordt niet opgegeven, maar mogelijk heeft de ingreep te maken met de contractsituatie van Icardi.

De aanvaller was sinds 2015 de captain van i Nerazzurri. Zijn club ziet graag dat Icardi een nieuw contract tekent, maar voorlopig weigert hij zijn tot medio 2021 lopende verbintenis te verlengen. Zijn vrouw annex zaakwaarnemer Wanda Nara liet vorige maand nog weten dat een akkoord 'ver te zoeken' was. Het salaris lijkt het voornaamste struikelblok; Icardi wil meer verdienen dan Inter hem aanbiedt.

"We sluiten een akkoord in een later stadium niet uit, maar voor nu, zoals ik al zei, zijn we er ver van verwijderd", liet Nara weten aan AS. "Het is niet logisch dat Mauro gaat verlengen met hetzelfde salaris dat hij nu ontvangt. Wij vinden dat Mauro van een superieur niveau is. Er zijn grote clubs die interesse in Mauro hebben. We hebben een goede relatie met de twee grootste clubs in Spanje (Real Madrid en Barcelona, red.)."

“Die clubs zijn erg geïnteresseerd in Mauro, net als een club in Frankrijk en een club in Engeland”, voegde de vrouw van Icardi daaraan toe. La Gazzetta dello Sport meldde eerder dat de 25-jarige spits en zijn vrouw een salaris van acht miljoen euro per seizoen eisen. Inter wil het contract van Icardi graag verlengen tot de zomer van 2023, waarbij ook zijn ontsnappingsclausule van 110 miljoen euro moet worden verhoogd. Inter gaat donderdag op bezoek bij Rapid Wien in de zestiende finale van de Europa League.