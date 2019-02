Di María riskeert schorsing na uitingen richting United-fans

Na de 0-2 overwinning van Paris Saint-Germain bij Manchester United hebben de Parijzenaren zich een uitstekende uitgangspositie verschaft voor de return, die over drie weken op het Parc des Princes wordt afgewerkt. Mogelijk zal de koploper van de Ligue 1 dan wel moeten spelen zonder Ángel di María. De Argentijn kreeg het op Old Trafford meermaals aan de stok met de fans van de thuisploeg en moet na beledigende uitingen vrezen voor een schorsing.

Di María beleefde een weinig succesvolle periode bij the Red Devils, nadat hij in 2014 voor zo'n 75 miljoen euro overkwam van Real Madrid. Een jaar later maakte hij, na een teleurstellend seizoen, de overstap naar Paris Saint-Germain. Di María was dinsdagavond het mikpunt van scheldpartijen op Old Trafford en kreeg zelfs een bierflesje naar zijn hoofd gegooid toen hij een hoekschop wilde nemen.

De Argentijn kreeg vervolgens de lachers op zijn hand door te doen alsof hij een slok uit het flesje nam. Nadat Presnel Kimpembe de 0-1 scoorde uit een hoekschop van Di María, reageerde de aanvaller zich af op het publiek. Hij riep volgens RMC Sport beledigende teksten als fuck off en hijo de puta richting de fans van Manchester United. Dat zou hem mogelijk duur kunnen komen te staan.

De aanvaller zou de UEFA-regels hebben overtreden met zijn woedeaanval en zou daar mogelijk een schorsing voor kunnen krijgen, zo meldt het Franse medium. De UEFA heeft nog niet laten weten of ze het incident zullen onderzoeken. Of de aanvaller op 6 maart, wanneer de return op het programma staat, van de partij is, zal moeten blijken.