Chiellini lovend: ‘Hij is als Bolt en Federer, ze hebben een versnelling extra’

Nadat Gianluigi Buffon na zeventien jaar Juventus achter zich liet om te gaan spelen voor Paris Saint-Germain, heeft Giorgio Chiellini de aanvoerdersband van de doelman overgenomen. De 34-jarige verdediger zegt dat het niet eenvoudig is die rol over te nemen. Hij laat zich tevens lovend uit over Cristiano Ronaldo.

Chiellini zegt trots te zijn om aanvoerder van Juventus te mogen zijn, maar stelt dat er veel bij komt kijken. “Gigi vervangen was niet eenvoudig”, zegt de routinier tegenover La Stampa. “Als aanvoerder moet je de balans bewaren, en in een multiculturele kleedkamer is dat soms wel moeilijk. Je hebt te maken met verschillende achtergronden, gewoontes en religies. Maar dat allemaal met elkaar delen is prachtig.”

Tegenover het vertrek van Buffon stond de sensationele komst van Cristiano Ronaldo. “Hij is in korte tijd een leider geworden”, zegt Chiellini over de Portugese superster. “Ik observeer graag en leer van hem. Ronaldo in je buurt te hebben, is heel interessant." Na zijn komst van Real Madrid wist Ronaldo zich razendsnel aan te passen in Turijn. Hij is de aanvalsleider van Juventus en topscorer van de Serie A.

Chiellini vergelijkt Ronaldo met twee topatleten uit andere sporten. “Hij is als Usain Bolt en Roger Federer. Ze lijken net een versnelling extra te hebben, altijd meer te kunnen dan anderen”, zegt de verdediger met respect. Hij neemt het met Juventus volgende week woensdag in de achtste finales van de Champions League op tegen Atlético Madrid. “Het is niet aan mij om hen te imiteren, maar meer om mijn horizon te verbreden, door naar zulke toppers te kijken.”