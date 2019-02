Opgeleefde Milan-huurling houdt de deur open: ‘Ik zit tussen twee werelden in’

André Silva kwam als speler van AC Milan maar moeizaam uit de verf, waardoor hij dit seizoen op huurbasis actief is bij Sevilla. Daar beleeft hij met elf doelpunten tot dusver een prima jaargang. Een terugkeer in Milaan sluit de Portugees dan ook zeker niet uit: “Er is constant contact.”

Volgens Silva houdt zijn eigenlijke broodheer hem goed in de gaten. “Ja, ze sturen me berichten en zeggen dat ik het goed doe. Ik ben natuurlijk ook nog altijd een investering voor ze”, zegt de 23-jarige aanvaller tegenover La Gazzetta Dello Sport . “Er is constant contact. Ik mis Italië ook wel, ondanks dat het daar minder ging dan ik had gewild. Maar voetbal is nu eenmaal geen individuele sport”, zegt Silva, die in 2017 voor zo'n 38 miljoen werd overgenomen van FC Porto.

Erfgenaam van Cristiano Ronaldo ontsnapt in Spanje aan ‘vloek van nummer 9’

Voetbalzone besteedde onlangs in een editie van de rubriek 'opgebloeid' aan André Silva. Lees artikel

Ook bij Sevilla blijven is zeker een optie voor de spits. De Spanjaarden hebben een optie om Silva na dit seizoen over te nemen van AC Milan, terwijl los Rojiblancos al hebben laten weten dat ze hem graag willen behouden. “Het is soms lastig, ik zit tussen twee werelden in”, zegt de 31-voudig international. “Ik voel me hier goed, maar ben in feite speler van Milan. Ik houd me maar niet te veel bezig met mijn toekomst, dat zorgt alleen maar voor afleiding."

Een voorkeur durft Silva dan ook niet uit te spreken. “Maar als ik moet kiezen tussen spelen in Sevilla of op de bank zitten in Milaan, is mijn voorkeur niet heel ingewikkeld”, doelt Silva op het feit dat hij bij Milan lang niet zeker was van een basisplaats. “Mocht Sevilla mij aantrekken, dan zal het zijn omdat ze vertrouwen in mij hebben. Maar daar is het nog te vroeg voor, ik heb nog niets besloten.”