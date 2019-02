Jeugdinternational Van den Berg verlaat PSV en sluit aan bij Jong FC Utrecht

Davy van den Berg zet zijn loopbaan voort bij FC Utrecht, zo maakt de club uit de Domstad via de officiële kanalen bekend. De negentienjarige middenvelder komt over van PSV en sluit in Utrecht aan bij het beloftenteam. Van den Berg heeft bij de huidige nummer zes van de Eredivisie zijn handtekening gezet onder een tweejarig contract, dat vanaf juli in werking treedt.

Tot komende zomer traint Van den Berg al mee met Jong Utrecht, dat momenteel de hekkensluiter van de Keuken Kampioen Divisie is. De middenvelder speelde sinds 2008 in de jeugdopleiding van PSV, dat hem destijds wegkaapte bij UDI’19. Van den Berg doorliep in Eindhoven de academie en speelde afgelopen halfjaar zijn wedstrijden in de Onder-19 van de koploper van de Eredivisie. Hij kwam tevens tot één optreden in de Youth League, tegen Internazionale.

Van den Berg speelde voor verschillende jeugdelftallen van Oranje, het meest recent de Onder-19. “Davy is een box-to-boxmiddenvelder. Hij beschikt over goede technische vaardigheden en goede passing. Een complete middenvelder, die zowel aanvallende als verdedigende kwaliteiten bezit”, zegt Jordy Zuidam, directeur voetbalzaken, op de website van FC Utrecht. Van den Berg geeft zelf te kennen dat hij erg blij is met de nieuwe stap.

“Ik ben een linksbenige speler, die graag links op het middenveld speelt. Ik heb een goede pass in de benen en speel graag vooruit, heb een individuele actie als het moet”, zo omschrijft Van den Berg zichzelf. “Ik hoop hier zo snel mogelijk in het stadion te kunnen spelen, een vaste waarde te kunnen zijn voor het team. Bij Jong Utrecht hoop ik ervaring op te kunnen doen als jonge speler, om van daaruit door te groeien.”