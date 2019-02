Mbappé: ‘We moeten stoppen met die angstverhalen, men moet niet bang zijn’

Zonder Edinson Cavani en Neymar wist Paris Saint-Germain dinsdagavond met 0-2 te winnen op bezoek bij Manchester United. Kylian Mbappé was met een doelpunt belangrijk aan de zijde van les Parisiens. De twintigjarige aanvaller stelt na afloop in gesprek met de BBC dat er niet teveel gesproken dient te worden over de afwezigheid van zijn twee collega’s.

“We moeten stoppen met die angstverhalen, mensen moeten niet bang zijn. Dat hebben we hier op Old Trafford laten zien, we zijn een goede ploeg”, stelt Mbappé. Nadat Presnel Kimpembe Paris Saint-Germain op voorsprong had gebracht, verdubbelde de jonge aanvaller de score. “Natuurlijk zijn Neymar en Cavani enorm belangrijk voor ons, maar het spel wordt op het veld gespeeld en dat hebben we kunnen laten zien.”

“De Franse clubs moeten zo ver mogelijk zien te komen in Europa, dat is alleen maar goed voor het Franse voetbal. Om die reden moet Frankrijk ons steunen, zoals wij ook Olympique Lyon zullen steunen als ze volgende week tegen Barcelona spelen”, gaat de aanvaller verder. Voor Paris Saint-Germain wacht over drie weken de return in eigen stadion. In de tussentijd nemen les Parisiens het op tegen achtereenvolgens Saint-Étienne, Montpellier, Nîmes, Dijon (Coupe de France) en Caen.

“We zijn blij, maar we zijn pas op de helft van het tweeluik. We moeten ons goed voorbereiden, want in de laatste twintig minuten lieten we het in fysiek opzicht een beetje afweten”, besluit Mbappé. De voorgaande 34 ploegen die in de Champions League hun heenwedstrijd in eigen stadion met twee of meer doelpunten verschil verloren, slaagden er niet in om alsnog de volgende ronde te halen.