Wenger legt uit: ‘In het huwelijk noem je deze periode een huwelijksreis’

Ole Gunnar Solskjaer leed dinsdagavond zijn eerste nederlaag als interim-manager van Manchester United. Paris Saint-Germain was in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League met 0-2 te sterk op Old Trafford. Arsène Wenger waarschuwt bij beIN Sports dat er nu een lastige periode aankomt voor Solskjaer.

“José Mourinho heeft bewezen dat hij een goede manager is, maar hij wilde dat iedereen in het team gedisciplineerd is. Paul Pogba is een geweldige voetballer, maar niet altijd even gedisciplineerd. Nu heb je Nemanja Matic en Ander Herrera naast hem staan en zij werken voor hem, waardoor hij zijn talent kan tonen. Ik snap wel dat Mourinho van iedereen dezelfde discipline wilde zien. Het verklaart waarom Pogba het de laatste weken weer een stuk beter deed dan in de eerste helft van het seizoen”, zo constateert Wenger.

Solskjaer bleef in zijn eerste tien wedstrijden als interim-manager van Manchester United ongeslagen, maar Wenger wijst op het relatief makkelijke programma. “De statistieken kunnen soms ook liegen. Marcus Rashford speelde onder Mourinho bijvoorbeeld als vleugelaanvaller. Nu speelt hij als spits, waardoor hij meer kansen krijgt om te scoren. De eerste vijf wedstrijden van Solskjaer waren allemaal te winnen. Een overwinning maakt je nu eenmaal sterker, dat heeft Solskjaer gemerkt.”

“Manchester United is nu een ploeg die gokt op de counter, met wendbare spelers. In het midden staat met Pogba een speler die het verschil kan maken en iets kan creëren”, gaat de Fransman verder. “In het huwelijk noem je de periode die ze nu achter de rug hebben een huwelijksreis. De huwelijksreis stopt op gegeven moment en dan kom je terug in de realiteit. Als je geluk hebt, duurt de huwelijksreis nog iets langer.”