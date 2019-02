Woensdag, 13 Februari 2019

Frenkie de Jong kreeg blanco cheque voorgeschoteld

Nicolò Zaniolo was dinsdagavond een van uitblinkers bij AS Roma en dat is ook Fabio Paratici niet ontgaan. De technisch directeur van Juventus zat op de tribune van het Stadio Olimpico om de middenvelder aan het werk te zien. (Diverse Italiaanse media)

AC Milan gaat met Ignazio Abate in gesprek over een nieuw contract. I Rossoneri werken eveneens aan een nieuwe verbintenis voor Cristián Zapata. (Diverse Italiaanse media)

Paris Saint-Germain heeft een late poging gedaan om Frenkie de Jong uit de handen van Barcelona te houden. De middenvelder van Ajax kreeg een blanco cheque voorgeschoteld waarop hij zelf zijn gewenste salaris mocht invullen. (Mundo Deportivo)

Arsenal en Chelsea zijn niet de enige clubs met interesse in Marco Asensio. De aanvaller van Real Madrid staat ook op het lijstje bij Juventus, waar hij herenigd kan worden met Cristiano Ronaldo. (Diverse Spaanse media)

Het vertrouwen in Maurizio Sarri begint op te raken. Chelsea denkt al na over wie de Italiaan moet opvolgen en Zinédine Zidane is nu de belangrijkste kandidaat voor de positie. (The Sun)