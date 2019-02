‘Juventus denkt na over bod van vijftig miljoen euro plus Paulo Dybala’

Juventus versterkte zich afgelopen zomer nog met Cristiano Ronaldo en het begint erop te lijken dat de Italiaanse grootmacht na dit seizoen opnieuw een megatransfer in gedachten heeft. Tuttosport en Sky Arabia berichten woensdagochtend namelijk dat La Vecchia Signora bereid is om heel ver te gaan voor de komst van Mohamed Salah.

Juventus zou erover nadenken om Paulo Dybala te betrekken in een deal die Salah terug kan brengen naar Italië. De sterspeler van Liverpool kwam in het verleden al uit voor Fiorentina en AS Roma en geniet nog steeds een goede reputatie in de Serie A. The Reds kunnen mogelijk in de komende maanden een officieel bod verwachten van Juve, dat naast Dybala ook nog eens vijftig miljoen euro naar Anfield zou willen overmaken.

Dybala werd in de afgelopen seizoenen in Turijn gezien als de grote ster voor de toekomst, maar de 25-jarige Argentijn komt dit seizoen maar mondjesmaat in het stuk voor. Massimiliano Allegri posteerde hem de afgelopen twee Serie A-wedstrijden zelfs op de bank en de trainer is naar verluidt niet tevreden over de wisselwerking tussen Dybala en Ronaldo. Met de komst van Aaron Ramsey komt volgend seizoen daarnaast een speler binnen die op dezelfde positie uit de voeten kan als La Joya.

Dat Juventus op de achtergrond werkt aan een grote deal om geld binnen te krijgen lijkt in ieder geval vast te staan. Onder meer La Repubblica meldt namelijk dat de club van plan is om door middel van het uitgeven van obligaties 150 miljoen euro binnen te halen. Dat bedrag zou dan weer ingezet kunnen worden bij de pogingen om Salah naar Noord-Italië te brengen.