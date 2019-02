‘Wisselgeld bij Nainggolan-transfer’ eist hoofdrol op: ‘Ik ben sprakeloos’

Nicolò Zaniolo bewandelde afgelopen zomer samen met Davide Santon de omgekeerde weg toen Radja Nainggolan AS Roma voor in totaal een kleine veertig miljoen euro verliet voor Internazionale. De jongeling maakt dit seizoen voorlopig echter meer indruk bij i Giallorossi dan de Belg doet in het Giuseppe Meazza en Zaniolo eiste dinsdagavond in de Champions League wederom een hoofdrol op.

De negentienjarige middenvelder nam in de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen FC Porto de gehele productie van zijn ploeg voor zijn rekening en werd zo de jongste Italiaan ooit met een dubbelslag in het miljardenbal. Zaniolo was na afloop vanzelfsprekend opgetogen over het resultaat: “Het was een ongelooflijke avond. Ik ben sprakeloos en ik had zoiets nooit verwacht”, glunderde hij bij Sky Italia.

Ondanks zijn eerste goals ooit in de Champions League was hij echter toch niet helemaal tevreden met het resultaat: “De return zit eraan te komen en we hadden dat doelpunt nooit mogen incasseren. We moeten blijven denken als een team. We hebben FC Porto bijna niets toegestaan, dat moeten we in de tweede wedstrijd zien te herhalen. Ik heb vanavond hard gewerkt en ik ben blij dat ik dat kan doen voor het team.”

Trainer Eusebio Di Francesco is eveneens lovend over Zaniolo, al trapt hij ook wat op de rem: “Ik denk dat die jongen de ruimte moet krijgen om te groeien. Ik heb hem verteld dat hij zijn hoofd erbij moet houden, aangezien een doelpunt je uit een wedstrijd kan halen en voor afleiding kan zorgen. Hij bleef echter niet alleen gefocust, maar scoorde bovendien nog een keer. We hebben een speler met enorm veel talent in huis en we zijn blij dat hij hier is.”