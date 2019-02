Uitblinker Zaniolo schiet AS Roma met invallende Kluivert naar zege

AS Roma heeft dinsdagavond goede zaken gedaan tijdens de eerste wedstrijd van het tweeluik tegen FC Porto in de achtste finales van de Champions League. I Giallorossi wonnen in eigen huis dankzij twee goals van Nicolò Zaniolo met 2-1 van de bezoekers uit Portugal en kunnen de klus over drie weken afmaken in het Estádio do Dragão. De return staat voor woensdag 6 maart op de agenda.

Naast Rick Karsdorp ontbraken ook Cengiz Ünder, Patrick Schick en Diego Perotti wegens blessureleed bij de thuisploeg, terwijl doelman Robin Olsen slechts fit genoeg was om op de bank te starten. Hij kreeg daar gezelschap van Justin Kluivert en de jonge aanvaller zag een eerste helft die niet bol stond van de kansen. Yacine Brahimi zorgde in de openingsfase wel bijna voor een eigen doelpunt en ook Pepe kwam goed weg toen de VAR besloot dat een handsbal op de rand van de zestien niet bewust was.

De beste mogelijkheid van het eerste bedrijf kwam dik vijf minuten voor de onderbreking van de voet van Edin Dzeko, die na zijn directe tegenstander met een goede kapbeweging het bos in te hebben gestuurd echter de paal van het doel van Iker Casillas trof. Vijf minuten nadat Danny Makkelie de tweede helft in gang had gezet moest de doelman van Porto zelf ook ingrijpen bij een poging van Bryan Cristante.

Even later was er ook voor het doel van Antonio Mirante de eerste actie te bespeuren, maar een kopbal van Danilo Pereira uit een corner verdween naast de goal van de vervanger van Olsen. De twee ploegen maakten zich zo met een 0-0 stand op voor de laatste twintig minuten, die echter nog voor de nodige opwinding zouden zorgen. Zaniolo tekende eerst op aangeven van Dzeko met een schuiver in de verre hoek voor de openingstreffer, waarna de 2-0 van de Romeinen ook op naam van de jongeling kwam te staan.

De middenvelder stond namelijk precies op de goede plek om een op de paal geëindigd schot van Dzeko tot doelpunt te promoveren. De Romeinen slaagden er echter niet in om deze uitstekende uitgangsperiode vast te houden, want Adrián López zette een paar minuten na de tweede treffer van Zaniolo de 2-1 op het scorebord. Porto hield daarna nog even de adem in toen Makkelie het doelpunt op aanraden van VAR Pol van Boekel aan nadere inspectie onderwierp, maar de Nederlandse arbiter besloot de goal te laten staan. Kluivert maakte als invaller voor Stephan El Shaarawy overigens de laatste paar minuten van de wedstrijd nog mee.