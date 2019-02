Zwaar gehavend PSG krijgt Old Trafford muisstil; Pogba pakt rood

Paris Saint-Germain heeft een reuzenstap gezet richting de kwartfinales van de Champions League. De Franse grootmacht boekte dinsdagavond dankzij doelpunten van Presnel Kimpembe en Kylian Mbappé een fraaie overwinning op bezoek bij Manchester United: 0-2. PSG was zonder Edinson Cavani en Neymar afgereisd naar Engeland, maar dat deerde het team van Thomas Tuchel dus niet. Voor Ole Gunnar Solskjaer betekende het zijn eerste nederlaag als manager van United, dat over drie weken de schade hoopt te repareren in de return in Parijs, maar het dan wel zal moeten stellen zonder Paul Pogba: de middenvelder kreeg in de slotfase rood.

PSG was vanwege blessureleed zonder onder anderen Cavani, Neymar en Thomas Meunier afgereisd naar Old Trafford, maar de Fransen kregen na zes minuten voetballen wel de eerste mogelijkheid van de wedstrijd: Ángel Di María vuurde na voorbereidend werk van Marco Verratti rakelings naast. Kort erna schoot Marcus Rashford aan de overzijde op de vuisten van Gianluigi Buffon. PSG was in aanvallend opzicht voor een groot deel afhankelijk van Mbappé. De Franse superster was na een klein halfuur voor het eerst gevaarlijk.

Mbappé werd door Julian Draxler weggestoken achter de verdediging van United, maar schoot alleen voor David de Gea vervolgens wild naast. Hij leek daarbij overigens wel nipt buitenspel te staan, hetgeen eventueel gecorrigeerd had kunnen worden door de videoscheidsrechter (VAR), die voor het eerst van de partij was in de Champions League. De eerste helft leverde verder geen grote kansen meer op. Wel toonde arbiter Daniele Orsato vijfmaal een gele kaart; Ashley Young leek op slag van rust aan zijn tweede te ontsnappen na onsportief gedrag jegens Di María.

Namens PSG flirtte Kimpembe een aantal keer opzichtig met een tweede gele kaart. De centrale verdediger mocht echter blijven staan en was er kort na de onderbreking nota bene verantwoordelijk voor dat PSG de leiding nam. Kimpembe liep bij een hoekschop van Di María weg van Nemanja Matic en zorgde vervolgens van dichtbij beheerst voor de 0-1. Het elftal van Tuchel pakte daarna door. Nadat een schot van Dani Alves eerst nog rakelings voorbij het doel van De Gea was geschoren, bracht Mbappé na precies een uur alsnog de 0-2 op het scorebord. De spits schoof de bal na een voorzet vanaf de linkerflank van Di María beheerst binnen.

United, dat de tweede helft door blessures begon zonder Jesse Lingard en Anthony Martial, had het vervolgens aan De Gea te danken dat de score niet snel verder opliep. De Spaanse doelman maakte eerst een stift van Mbappé onschadelijk en redde kort erna ook op een knal van Juan Bernat. PSG plooide daarna terug op eigen helft en bleef eigenlijk betrekkelijk eenvoudig op de been. In de voorlaatste minuut van de officiële speeltijd werd Pogba nog met zijn tweede gele kaart van de avond van het veld gestuurd na een charge op Alves. Daardoor is de Franse middenvelder geschorst voor de return in Parijs.