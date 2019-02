‘Ik denk persoonlijk helemaal niet dat Ajax in een mindere fase zit’

Na een teleurstellende seizoensstart is Real Madrid onder trainer Santiago Solari opgekrabbeld. De Madrileense grootmacht hoopt woensdagavond een nieuwe stap te zetten richting de vierde Champions League-eindzege op rij. Toch weet de Spaanse oefenmeester dat tegenstander Ajax zeker niet moet worden onderschat in de achtste finales van het Europese toernooi. De mindere resultaten van de Amsterdammers zeggen Solari dan ook weinig.

"Ik denk persoonlijk helemaal niet dat Ajax in een mindere fase zit. Het is een dynamisch team met goede spelers. Dat hebben ze dit seizoen vaak genoeg laten zien", laat Solari dinsdagavond weten op de persconferentie. Terwijl Ajax verloor van Feyenoord (6-2) en Heracles Almelo (1-0) is Real Madrid ijzersterk bezig. "Hopelijk kunnen we de trend van de laatste weken doortrekken. Iedereen bij Real heeft er een belangrijke bijdrage aan geleverd om ervoor te zorgen dat het nu beter gaat."

Toch weet de oud-voetballer als geen ander hoe fijn het is om successen te boeken in een mindere periode. Real Madrid begon het seizoen in LaLiga immers zeer beroerd. Inmiddels staat de grootmacht weer 'gewoon' tweede in de competitie en strijdt het nog mee in de Copa del Rey en Champions League. "Als je alles wint is het geweldig. Als je alles verliest dan is het vreselijk. Zo is het leven van een trainer nu eenmaal", opperde de opvolger van de vorig jaar ontslagen Julen Lopetegui.

In de Johan Cruijff ArenA ging Solari als vanzelfsprekend ook in op zijn eigen spelers. Zo gaat Sergio Ramos zijn zeshonderdste wedstrijd spelen voor de Koninklijke. "Hij is een geweldige speler en heeft een prachtig karakter", vertelde Solari over zijn centrale verdediger. "Ik hoop dat hij nog heel vaak voor ons in actie komt." Natuurlijk was Solari op de hoogte van de plaats van handeling. In Amsterdam won Real Madrid in 1998 de finale van de Champions League van Juventus. "Deze club heeft geweldige herinneringen aan de ArenA en die Champions League-winst. Hopelijk kunnen we woensdag weer iets moois neerzetten."