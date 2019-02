Fenerbahçe klopt Zenit Sint-Petersburg dankzij sterke openingsfase

Fenerbahçe heeft het eerste duel in de zestiende finales van de Europa League met Zenit Sint-Petersburg dinsdagavond in zijn voordeel weten te beslissen. De Turkse topclub won op eigen veld door een doelpunt van Islam Slimani met het kleinst mogelijke verschil: 1-0. Fenerbahçe kan zodoende volgende week met een prima gevoel afreizen naar Rusland voor de return. Ferdi Kadioglu zat niet bij de selectie van De Gele Kanaries.

Fenerbahçe kende afgelopen weekeinde in de nationale competitie een teleurstellende generale repetitie tegen Kayserispor (2-1 nederlaag), terwijl Zenit zijn laatste officiële wedstrijd vanwege de winterstop in Rusland op 13 december 2018 speelde. Het bezoek uit Sint-Petersburg was in de openingsfase zichtbaar zoekende naar het juiste ritme en kwam na precies twintig minuten voetballen op achterstand in het Sükrü Saracoglu Stadion.

Een hoekschop van Mathieu Valbuena werd met enig fortuin verlengd door Victor Moses, waarna Slimani van dichtbij raak schoot: 1-0. Fenerbahçe had de wedstrijd daarna onder controle. Toch kreeg Zenit op slag van rust een uitgelezen mogelijkheid om wat terug te doen: Mehmet Topal beging een overtreding op Sebastián Driussi, waarna Róbert Mak mocht aanleggen voor een strafschop. De poging van de Slowaak ging via de vingertoppen van Harun Tekin echter tegen de onderkant van de lat, waardoor Fenerbahçe zijn voorsprong behield.

In de tweede helft was de wedstrijd meer in balans. Bij Zenit maakten bekende namen zoals Branislav Ivanovic en Artem Dzyuba deel uit van de basiself, maar de ploeg van trainer Sergei Semak ontbeerde simpelweg de creativiteit om een opening te vinden in de verdediging van de thuisploeg. Fenerbahçe kwam zelf na de onderbreking evenmin tot uitgespeelde kansen, maar had uiteindelijk weinig nodig om de zege over de streep te trekken.