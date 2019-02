Griepgeval bezorgt Solari kopzorgen in aanloop naar duel in Amsterdam

Raphaël Varane is een twijfelgeval voor de wedstrijd die Real Madrid woensdagavond in de Champions League afwerkt tegen Ajax. De wereldkampioen kampt met griepverschijnselen en moest daardoor dinsdag de afsluitende training in de Johan Cruijff ArenA laten schieten, zo weet Voetbal International te melden.

De centrale verdediger is wel met zijn ploeggenoten afgereisd naar Amsterdam, maar bleef achter in het hotel. Het is daarom nog niet duidelijk of Varane woensdag inzetbaar zal zijn. Als de stopper niet kan spelen zal trainer Santiago Solari waarschijnlijk een beroep doen op Nacho Fernández om Varane te vervangen in het hart van de defensie.

Eerder werd al bekend dat Isco en Marco Llorente er allebei sowieso niet bij zullen zijn. Karim Benzema was vanwege nekklachten in eerste instantie een twijfelgeval en trainde maandag ook niet mee met de groep. Hij lijkt de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League echter wel te gaan halen.