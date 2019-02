Ziyech schiet De Kogel te hulp: ‘Dit zal ik mijn hele leven bij me dragen’

Leon de Kogel werd maandagavond tijdens de wedstrijd tussen Jong FC Utrecht en Go Ahead Eagles in het zonnetje gezet. De oud-speler van beide clubs kan nooit meer voetballen door een ongeluk met een taxi op Malta. Een inzamelingsactie van een FC Utrecht-supporter leverde al zo'n 24.000 op, maar De Kogel kreeg ook hulp uit voor hem onverwachte hoek. Maandag werd de ongelukkige oud-spits namelijk gebeld door Ajacied Hakim Ziyech.

Na het duel in de Keuken Kampioen Divisie zocht Ziyech contact met De Kogel. "Hij vertelde dat hij het heel erg vond wat er met mij is gebeurd en zei dat hij het bedrag wilde aanvullen, zodat ik door kan met mijn toekomst", aldus De Kogel in gesprek met de NOS. "Ziyech is niet alleen de beste speler van de Eredivisie, maar ook iemand met een heel groot hart. Dit zal ik mijn hele leven bij me dragen."

De Kogel kan het geld goed gebruiken. Op deze manier kan hij de kosten van zijn advocaten op Malta betalen. Sinds het ongeluk in juni 2018 heeft hij namelijk geen salaris meer ontvangen van zijn Spaanse werkgever UE Cornellà. Daarnaast werkt de verzekeringsmaatschappij van de taxichauffeur op Malta niet mee. De Kogel raakte tijdens zijn vakantie ernstig gewond na een ongeluk met een taxi. Hij moest door de brandweer uit het voertuig gezaagd worden, waarna hij in kritieke toestand werd overgebracht naar het ziekenhuis in Valletta. Hier werd hij tijdens een vijf uur durende operatie gestabiliseerd.

Tussen 2010 en 2015 speelde the Bullet bij FC Utrecht, waar hij ook in de jeugdopleiding actief was. Daarna droeg De Kogel bijna drie seizoenen het shirt van Go Ahead Eagles. Tussendoor speelde de aanvaller op huurbasis bij VVV-Venlo en Almere City FC. Daarna vertrok hij naar Spanje om bij UE Cornellà te gaan spelen. In het verleden begon De Kogel met voetballen bij SV Houten. Die club kondigde eerder al aan dat de voormalig jeudginternational jeugdtrainer wordt op Sportpark Oud Wulven.