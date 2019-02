Courtois looft collega: ‘Hij is cruciaal voor de ontwikkeling van dit Ajax’

Thibaut Courtois neemt het woensdagavond met zijn Real Madrid op tegen Ajax. In de Johan Cruijff ArenA treft hij collega-doelman André Onana, die de afgelopen weken niet in topvorm verkeert. Courtois neemt het echter op voor zijn Kameroense collega. De Belgisch international heeft zich uitstekend voorbereid op het Champions League-duel en bekeek zelfs beelden van de 22-jarige Onana.

Ongetwijfeld zal Courtois ook de wedstrijd van Ajax tegen Heracles Almelo (1-0 nederlaag) hebben bekeken. De enige treffer van de wedstrijd werd gemaakt door Mo Osman na een slippertje van doelman Onana. "Onana heeft de laatste tijd wat pech gehad. Dat is het risico wanneer je bij een club speelt die altijd wil opbouwen van achteruit. Dat gaat soms een keer mis, maar ik vind Onana een geweldige keeper die cruciaal is geweest voor de ontwikkeling van dit Ajax", tekent Voetbal International op uit de mond van Courtois.

Tijdens de persconferentie ging Courtois niet enkel in op collega Onana. Ook andere spelers van de Amsterdammers zijn bij Real Madrid bekend en dus zullen de Spanjaarden woensdag niet gemakzuchtig zijn. "Wij zullen op onze hoede moeten zijn, zeker voor spelers als Hakim Ziyech, Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong. Ajax gaat het ons ongetwijfeld heel moeilijk maken, maar wij hebben meer ervaring en zullen alles geven. Van onderschatting is bij niemand van Real Madrid sprake."

Courtois kende met Real Madrid een kwakkelende seizoensstart, maar inmiddels zijn de Madrilenen weer volop in de race voor de prijzen. Zo aast de goalie met zijn ploeg op de vierde eindzege in de Champions League op rij. Inmiddels is Barcelona weer in zicht in LaLiga en doet Real Madrid nog mee in de Copa del Rey. De Belgisch international steekt zijn ambities niet onder stoelen of banken. "Real Madrid hoort alles te winnen. Wij willen de Copa del Rey winnen, kampioen worden en de titel pakken in de Champions League."

De 26-jarige Courtois is bezig aan zijn eerste seizoen in Madrid, waar hij eerder al speelde bij rivaal Atlético. Daarnaast was hij actief bij KRC Genk en Chelsea. De boomlange keeper speelde deze voetbaljaargang drie wedstrijden in het miljardenbal namens Real Madrid. Tegen Viktoria Plzen (0-5 zege) en AS Roma (0-2 overwinning) hield Courtois zijn doel schoon. In eigen stadion moest hij echter wel drie keer vissen tegen CSKA Moskou, dat op bezoek in het Santiago Bernabéu met liefst 0-3 wist te winnen.