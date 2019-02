Keuze Sarri leidt tot onbegrip: ‘Ik had nog nooit van hem gehoord’

Chelsea verloor afgelopen zondag kansloos op bezoek bij Manchester City (6-0). Oud-speler Emmanuel Petit was getuige van deze afstraffing en was niet te spreken over het optreden van the Blues. Ook manager Maurizio Sarri moet het ontgelden bij de voormalig middenvelder. De Italiaanse oefenmeester gebruikt N'Golo Kanté niet op diens favoriete positie, waar nieuweling Jorginho speelt. Dat kan de inmiddels 48-jarige Petit moeilijk begrijpen.

"Het heeft mij verrast dat Sarri Kanté niet op zijn eigen positie laat spelen", vertelt Petit bij Paddy Power News. "Kanté was de afgelopen jaren misschien wel de beste speler op die positie, maar geeft aan zijn nieuwe plek steeds leuker te vinden. Hij is geen type dat voor onrust gaat zorgen in de groep, we weten allemaal hoe loyaal hij is. Maar kan iemand me vertellen waarom Jorginho op die positie speelt?", vraagt Petit zich hardop af. "Ik had voor zijn komst naar Chelsea nog nooit van hem gehoord."

Petit speelde tussen 2001 en 2004 76 wedstrijden voor Chelsea en verdedigde ook de clubkleuren van AS Monaco, Arsenal en FC Barcelona. Hij was niet te spreken over het niveau dat Chelsea haalde in het duel met Manchester City. "Wat ik tegen Manchester City heb gezien, zegt heel veel. Individueel werd er niet gepresteerd en er stond geen collectief op het veld. Ik zag geen agressie en de lichaamstaal van de spelers, vertelde mij eigenlijk genoeg."

Volgens Petit moet manager Sarri aan de bak bij de huidige nummer zes van de Premier League. "Sarri heeft aangegeven dat hij vast zal blijven houden aan zijn visie en dat begrijp en respecteer ik. Hij vergeet naar mijn mening echter iets heel belangrijks. Hij moet de pers en de supporters niet overtuigen, maar de spelers. Opvallend was het moment dat Sarri weigerde collega Josep Guardiola de hand te schudden. Het doet me denken aan de zwarte dagen onder José Mourinho", sluit Petit af.