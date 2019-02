Marcelo: ‘Als er een dag komt dat Real me niet meer wil, zal ik vertrekken'

Marcelo is bezig aan een teleurstellend seizoen in het shirt van Real Madrid. De dertigjarige linksback is allesbehalve een vaste waarde en sluit een vertrek bij de Koninklijke dan ook niet uit. In gesprek met het Braziliaanse medium TV Esporte Interativo vertelt de Braziliaan over zijn situatie bij de Madrilenen. “Als er een dag komt dat Real Madrid me niet meer wil, zal ik vertrekken."

De international van Brazilië staat al sinds 2007 onder contract bij Real Madrid, maar is dit seizoen niet meer onomstreden in Estadio Santiago Bernabéu. Zo kwam de linkspoot in LaLiga pas tot twaalf optredens, terwijl de Spaanse topclub al 23 wedstrijden speelde in de competitie. "Ik heb een lastige periode gehad, maar dat hoofdstuk is nu afgesloten. Als ik weer aan spelen toe kan komen, zal me dat veel vertrouwen geven."

Het contract van Marcelo loopt in Madrid nog tot de zomer van 2022. Toch sluit de linkspoot een vertrek niet uit. "Als ik op de lijst van spelers sta, die Real Madrid graag wil verkopen, kunnen ze me betalen en is alles opgelost. Ik blijf hard werken en geloven in mezelf, maar ik zal vertrekken als de club me niet meer nodig heeft. Dat zal een verdrietig moment zijn. Ik ga er vanuit dat ik niet zomaar buiten word getrapt.

Als mogelijke bestemming voor Marcelo werd Juventus eerder al genoemd. Die club haalde afgelopen zomer Cristiano Ronaldo al vanuit Madrid naar Turijn. Marcelo pakte met Real al twintig grote prijzen en jaagt momenteel op de vierde Champions League-eindzege op rij. Eerder droeg de linksback in zijn geboorteland het shirt van Fluminense. De teller wat interlands voor Brazilië betreft staat inmiddels op 58.