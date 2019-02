Ajax - Real Madrid: blessures, schorsingen en verwachte opstellingen

Ajax staat na dertien jaar eindelijk weer in de knock-outfase van de Champions League. In de achtste finales wacht een dubbele confrontatie met Real Madrid. De ploeg van trainer Erik ten Hag overleefde op indrukwekkende wijze de groepsfase door in een poule met Bayern München, Benfica en AEK Athene op een knappe tweede plaats te eindigen. Ajax is de underdog tegen de Koninklijke, zeker wanneer er wordt gekeken naar de vorm van de laatste weken van beide teams.

Ajax is de enige club die dit seizoen begon in de tweede kwalificatieronde in de Champions League en nog altijd actief is in het toernooi. Met name op eigen veld maakten de Amsterdammers indruk met hun spel én resultaten. De thuiswedstrijd tegen Bayern München was voor Ajax een bevestiging dat de ploeg zich kan meten met de Europese top. Toen Real Madrid uit de koker kwam rollen als tegenstander voor de achtste finales, waren velen het erover eens dat het een loodzware, maar geen onmogelijke opgave zou zijn. Het draaide immers niet goed bij de Spaanse grootmacht en de tegenvallende resultaten kostten zelfs trainer Julen Lopetegui de kop. Echter, onder de nieuwe trainer Santiago Solari is de stijgende lijn ingezet en zijn juist bij Ajax de prestaties niet om over naar huis te schrijven.

Sturm Graz, Standard Luik en Dynamo Kiev werden opzij gezet door Ajax op weg naar de groepsfase. In de poule verloor de Eredivisionist geen enkel duel en ook in de Eredivisie was het team van Ten Hag op stoom. Het vertrouwen was groot en het gat met koploper PSV teruggebracht tot twee punten. De winterstop heeft Ajax geen goed gedaan. In de tweede seizoenshelft werden punten verspeeld tegen sc Heerenveen (4-4), Feyenoord 6-2) en Heracles Almelo (1-0). Omdat ook PSV niet schadevrij bleef, is Ajax niet kansloos voor de titel. Het duel met Real Madrid lijkt dan ook niet op het beste moment te komen, al denkt Ten Hag daar anders over. “Vorm bestaat niet”, zei hij dinsdag tijdens de persconferentie. “Fysiek moet je fit zijn, dat zijn we, en dan kan de vorm er van de een op de andere dag weer zijn. Mits je met de juiste spirit aan een wedstrijd begint.”

Ten Hag baalt van de tegenvallende resultaten in de competitie, maar beseft dat het haast onmogelijk is om een seizoen lang alles te winnen en goed te blijven spelen. “Je wil het niet, maar het kan gebeuren. Geen enkele ploeg volgt continu een stijgende lijn. We hebben de problemen de afgelopen weken over onszelf afgeroepen. We waren gewoon niet honderd procent. De ene keer verdedigen we niet goed en tegen Heracles was de opbouw niet in orde. We zijn af en toe door de ondergrens gezakt”, aldus de Ajax-coach, die zijn ploeg als underdog ziet. “Real Madrid was bij de loting de grote favoriet en dat zijn ze nu nog steeds.”

Los Blancos lijken de vorm op tijd te pakken te hebben. In de halve finale van de Copa del Rey maakte Real Madrid al een goede indruk in de wedstrijd tegen Barcelona in het Camp Nou (1-1). Alle twijfel werd afgelopen zaterdag weggenomen in de Madrileense stadsderby tegen Atlético Madrid. De ploeg van trainer Diego Simeone werd met 1-3 opzij gezet door goals van Casemiro, Sergio Ramos en Gareth Bale. Solari is optimistisch gesteld, maar weigert Ajax te onderschatten. "Ik denk persoonlijk helemaal niet dat Ajax in een mindere fase zit. Het is een dynamisch team met goede spelers. Dat hebben ze dit seizoen vaak genoeg laten zien", aldus de oefenmeester van Real Madrid.

Schorsingen

Bij zowel Ajax als Real Madrid zijn alle spelers inzetbaar. De return in het Santiago Bernabéu kan voor Ten Hag nog wel eens een enorme puzzel gaan worden. Liefst vijf Ajacieden staan namelijk op scherp. De complete achterhoede, bestaande uit Noussair Mazraoui, Matthijs de Ligt, Daley Blind en Nicolás Tagliafico, liep in de groepsfase tegen twee gele kaarten aan. Hierdoor zullen zij bij een gele kaart in de thuiswedstrijd geschorst zijn voor de return op 5 maart in Madrid. Ook Donny van de Beek staat op scherp. "Dat kan vervelend uitpakken", aldus Ten Hag. “Ik ga daar nu nog geen rekening mee houden. Maar het kan tijdens de wedstrijd een dingetje worden. Dan kunnen we reageren.” Aan de kant van Real Madrid staat alleen Sergio Ramos op scherp.

Blessures

Het meespelen van Frenkie de Jong was onzeker, maar de middenvelder kan gewoon in actie komen. In aanloop naar het duel met Heracles liep de Oranje-international op een training een blessure aan de lies op. Hij kon de wedstrijd in Almelo niet uitspelen, maar is tijdig fit voor het duel van woensdag. “Tijdens het eerste uur van de wedstrijd ging het goed, daarna speelden de liesklachten op. Morgen begint hij, denk ik, volledig fit aan het duel. Maar zeker weten doe ik het niet. Dat weet ik morgenochtend pas als we de reactie weten na de training van vandaag”, aldus Ten Hag dinsdagmiddag. Ook Tagliafico is wedstrijdfit. De Argentijnse linksback kampte de afgelopen weken met een knieblessure. Hij kwam tegen VVV-Venlo en Heracles al weer in actie. Een bovenbeenblessure houdt Lisandro Magallán nog aan de kant.

Aan de kant van Real Madrid was het meespelen van Karim Benzema twijfelachtig. De Franse spits kampte met klachten aan zijn nek en liet de training van maandag aan zich voorbij gaan. Hij is echter gewoon opgenomen in de selectie en stapte dinsdag op het vliegtuig naar Amsterdam. Achter de naam van Raphaël Varane staat nog een groot vraagteken: de Franse centrumverdediger ontbrak dinsdag op de afsluitende training vanwege griepverschijnselen. Op die training liep Gareth Bale een pijntje op, waardoor ook zijn inzetbaarheid onzeker is. Solari kan door blessures niet beschikken over Isco en Marcos Llorente.

Vermoedelijke opstellingen

Ten Hag zei dinsdag tijdens het persmoment dat hij tegen Real Madrid kijkt naar de tegenstander bij het formeren van zijn basisformatie. Omdat het de laatste weken niet optimaal draait, is het niet ondenkbaar dat hij gaat ingrijpen en voor een aantal andere namen kiest ten opzichte van de afgelopen wedstrijden. “Dat is logisch. Ik moet oplossingen aandragen. Daar ben ik mee bezig geweest de afgelopen dagen”, aldus de coach. Mogelijk kiest hij voor Dusan Tadic in de punt van de aanval, zoals eerder dit Europese seizoen al succesvol is gebleken tegen Bayern München. “Het is gebleken dat dat een goede optie is”, aldus Ten Hag. “Maar zo zijn er meer. Zeker met gevaarlijke spitsen als Kasper Dolberg en Klaas-Jan Huntelaar. Dat kan ook werken.”

Hierdoor zou een plek op de flank vrijkomen, die normaliter ingevuld zou worden door David Neres. De Braziliaan is niet meer zeker van een basisplaats onder Ten Hag, maar blonk wel uit tegen Bayern en Benfica. “David is fit, ambitieus en gemotiveerd. Hij is een vechter en die spirit zal hij ook zeker op het veld laten zien. Ik ben ervan overtuigd dat hij een belangrijke speler voor ons is en dat zal hij ook blijven. Hij zal zeker een bijdrage leveren om te realiseren wat wij nastreven.”

Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; Schöne, De Jong, Van de Beek; Ziyech, Tadic, Neres

Vermoedelijke opstelling Real Madrid: Courtois; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Reguilon; Casemiro, Kroos, Modric; Vazquez, Benzema, Vinícius Júnior

Statistieken

O Ajax bleef dit seizoen, evenals Bayern München, FC Porto, Olympique Lyon en Barcelona, ongeslagen in de groepsfase van de Champions League.

O Ajax verloor slechts 1 van de laatste 21 Europese thuiswedstrijden: dertien zeges, zeven remises. Dit seizoen werden vijf van de zes Europese duels in de Johan Cruijff ArenA omgezet in een overwinning.

O Tien van de elf doelpunten die Ajax dit seizoen in de Champions League maakte, vielen in de tweede helft. Vier van de vijf tegentreffers van de Amsterdammers in het miljardenbal kwamen voort uit een standaardsituatie.

O Ajax slaagde er 22 jaar geleden voor het laatst in om verder te komen in een knock-outfase van de Champions League. In seizoen 1996/97 werd Atlético Madrid in de kwartfinales verslagen en werden de Amsterdammers geëlimineerd door Juventus in de halve finale.

O Dusan Tadic verzorgde vijf van de laatste zes Ajax-treffers in de Champions League. De Serviër is in het rijtje met spelers die dit seizoen minimaal vijf doelpunten maakten in het miljardenbal de meest effectieve, met vijf doelpunten uit elf schoten (45 procent).

O Gareth Bale was in zijn laatste zes Champions League-optredens goed voor vijf doelpunten, wat evenveel is als in de 32 Europese wedstrijden daarvoor. De Welshman slaagde er pas twee keer in om te scoren in de knock-outfase van het miljardenbal, beide keren in de finale (2014 en 2018).

Ajax - Real Madrid live

De wedstrijd tussen Ajax en Real Madrid in de Johan Cruijff ArenA begint woensdagavond om 21.00 uur en wordt live uitgezonden op Veronica. De uitzending met de voorbeschouwing begint om 20.30 uur. Ook op Ziggo Sport Voetbal wordt Ajax – Real Madrid live uitgezonden. Op Ziggo Sport 14 is vanaf 21.00 uur het duel tussen Tottenham Hotspur en Borussia Dortmund live te zien.

Ajax maakte maandag bekend dat de wedstrijd tegen Real Madrid live wordt uitgezonden op Facebook in Brazilië. De Amsterdammers zijn een van de eerste clubs die een duel live uitzenden via social media. Als de test goed uitpakt, wordt ook de return op 5 maart live op Facebook uitgezonden. ‘Op deze manier wil Ajax nog meer fans uit Brazilië aan de club binden. De populariteit van de Amsterdamse club blijft stijgen in Brazilië, onder andere doordat Braziliaan David Neres onder contract staat’, aldus een statement van Ajax.