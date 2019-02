De Boer adviseert: ‘Tadic is een jongen die daar voor kan zorgen in de punt’

In de groepsfase van de Champions League posteerde Ajax-trainer Erik ten Hag Dusan Tadic tegen Bayern München als zogenaamde ‘valse spits’. Ronald de Boer adviseert de oefenmeester in gesprek met RTL Nieuws om de Serviër ook tegen Real Madrid in de punt van de aanval te posteren. De analist ziet ook graag David Neres terugkeren in de basiself van de Amsterdammers.

“Ik houd van diepgang in het spel. Tadic is een jongen die daar voor kan zorgen in de punt en hij is ook heel sterk met de bal aan zijn voeten”, aldus De Boer. Neres moet het dit seizoen meer dan geregeld stellen met een laats op de reservebank. “Neres zie ik het liefst als rechtsbuiten, maar daar hebben we Ziyech al staan, die het daar ook uitstekend doet. Bij Neres is het altijd nog de vraag of hij speelt, maar als hij speelt staat hij sowieso aan de linkerkant.”

“Ze moeten oppassen voor de opkomende backs van Real Madrid, op die manier creëren ze snel een kans”, waarschuwt de analist in aanloop naar de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League. “Ajax kan heel goed de bal terugveroveren, waardoor de tegenstander niet lekker aan de bal komt. Ze moeten morgen hun eigen spel gaan spelen en uitgaan van hun eigen kracht.”

Arnold Bruggink zegt in gesprek met het Algemeen Dagblad tegen Real Madrid een heel ander Ajax te verwachten ten opzichte van afgelopen zaterdag, toen er met 1-0 verloren werd van Heracles Almelo. “Het is ook niet makkelijk om je volledig te focussen op Heracles als Real Madrid een paar dagen later op je wacht”, zegt Bruggink, die het nog herkent uit zijn eigen voetballoopbaan. “Het klinkt misschien vreemd, maar je bent in je hoofd toch eerder bezig met de grotere wedstrijden.”

Bruggink verwacht dat de spelers een enorme drang zullen hebben zich te laten zien tegen Real Madrid. “Iedereen beseft dat ze er moeten staan. Ze spelen tegen een van de grootste clubs uit Europa, dus als spelers een mooie transfer willen verdienen, is een wedstrijd tegen Real Madrid de ultieme kans. Al zullen ze het wel als team moeten doen.”

Precies hetgeen waaraan Ajax in Almelo ten onder ging, zou nu weleens Real Madrid kunnen overkomen, denkt de analist van FOX Sports. “Je moet je ook afvragen hoeveel zin Real heeft in zo'n wedstrijd tegen Ajax. Laatst speelden ze nog tegen Barcelona en Atlético Madrid. Voor hen is een uitwedstrijd in Amsterdam hetzelfde als Ajax dat uitspeelt in Almelo.”