Tadic: ‘Dit is één van de redenen dat ik naar Amsterdam ben gekomen’

Op de persconferentie voorafgaand aan de heenwedstrijd van Ajax tegen Real Madrid, in de achtste finale van de Champions League, zegt Dusan Tadic zin te hebben in de ontmoeting met de Spanjaarden. “Dit is één van de redenen dat ik naar Amsterdam ben gekomen”, zo tekent Voetbal International op uit de mond van de Serviër.

De spelmaker van Ajax weet dat het treffen met Real Madrid wellicht niet op het beste moment komt, nu de resultaten in de Eredivisie ondermaats zijn. “We zitten op dit moment niet in een goede fase, maar ook dat is voetbal: soms verlies je. Dat vinden wij zelf ook moeilijk. Maar woensdag is er een nieuwe wedstrijd en dat is een nieuwe kans om onszelf weer te laten zien, om op te staan wanneer het moeilijk wordt”, zegt de Serviër. "Het is onacceptabel dat we op deze manier hebben verloren van Feyenoord en Heracles Almelo, maar soms gebeurt dat nu eenmaal. Dan zul je met oplossingen moeten komen."

Ondanks de matige recente resultaten, ziet Tadic wel degelijk kansen tegen Real Madrid. “We kunnen ons eigen spel spelen tegen een Europese topclub. Dat hebben we ook laten zien tegen Bayern München. We moeten ons op onszelf focussen en er ook van genieten”, zegt Tadic, die weet dat veel ogen gericht zullen zijn op Frenkie de Jong, na zijn overstap naar Barcelona. “Hij is voor ons één van de belangrijkste spelers. We hopen dat hij woensdag helemaal fit is, en dat hij extra gemotiveerd is tegen Real Madrid.”

Samen met Daley Blind werd Tadic voorafgaand aan het seizoen aangetrokken om een leidersrol op zich te nemen. Vooral voor dit soort wedstrijden liet hij zich overhalen. “In de Champions League spelen geeft wel een geweldig gevoel, het is één van de redenen waarom ik hier gekomen ben. Dit zijn de mooiste wedstrijden om te spelen. Ik hoop dat de sfeer geweldig is en dat we een goed resultaat behalen.”