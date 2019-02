Jordi Cruijff wijst op zwakke plek van Real: ‘Daarvan kan Ajax profiteren'

Real Madrid gaat Cristiano Ronaldo missen in de Champions League-ontmoetingen met Ajax, zo denkt Jordi Cruijff. Hij stelt dat de leegte die de Portugees heeft achtergelaten na zijn vertrek naar Juventus niet goed is opgevuld in de Spaanse hoofdstad. Hij acht de jonge Vinícius Júnior nog niet klaar om die rol op zich te nemen.

Cruijff, tegenwoordig actief als trainer bij het Chinese Chongqing Lifan, ziet een ander Real Madrid dan voorheen. “Na het vertrek van Ronaldo, speelt Real meer als een team”, constateert hij. “Maar het is ook lekker als je in een wedstrijd kan vertrouwen op de kwaliteiten van een bijzondere speler. Als een wedstrijd lang 0-0 blijft, kunnen juist die speciale vaardigheden de doorslag geven”, zegt Cruijff tegenover Goal.

“Uiteindelijk zijn er spelers die meer kwaliteiten hebben dan anderen, en Ronaldo was er zo een”, vervolgt Cruijff, die vindt dat er een leegte is achtergelaten na het vertrek van de Portugees. “Op zijn plek staat nu Vinícius, een groot talent. Hij is jong en heeft veel potentie, maar je kan nog niet van hem verwachten dat hij het team op sleeptouw neemt. Daarvan kan Ajax mogelijk profiteren.”

De jonge Braziliaan krijgt veel speeltijd sinds Santiago Solari voor de Madrileense groep staat en was tot nu toe goed voor drie doelpunten en elf assists. “Zijn talent is overduidelijk, maar hij heeft nog tijd nodig om zich te ontwikkelen en belangrijk te worden voor zijn team. Laten we maar zo min mogelijk over hem praten, om zo niet teveel druk op hem te leggen”, besluit Cruijff.