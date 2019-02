Ten Hag bevestigt: ‘Frenkie de Jong is fit en hij kijkt er naar uit’

Frenkie de Jong moest zich zaterdagavond in het duel tussen Heracles Almelo en Ajax (1-0) laten vervangen, omdat hij last had van zijn lies. Op de persconferentie in aanloop naar het thuisduel met Real Madrid in de achtste finales van de Champions League geeft Ajax-trainer Erik ten Hag te kennen dat de middenvelder inmiddels weer fit is en dus kan starten woensdagavond in de heenwedstrijd.

“Frenkie is fit en hij kijkt er naar uit, zoals wij er allemaal naar uitkijken. Natuurlijk zal het hem meer motiveren, maar we zijn allemaal enorm gemotiveerd en dat lijkt me ook logisch als je speelt tegen de winnaar van de laatste drie Champions Leagues”, zegt Ten Hag over De Jong, die Ajax na dit seizoen gaat verruilen voor Barcelona. Tegen Bayern München posteerde de oefenmeester Dusan Tadic als een valse spits, waardoor David Neres een basisplaats had op de flanken. Ten Hag sluit niet uit dat hij tegen Real Madrid een vergelijkbaar strijdplan zal opstellen.

“Het is gebleken dat dit een goede optie is, maar we hebben voorin meerdere goede opties. Met een spits als Klaas-Jan Huntelaar of Kasper Dolberg kan het ook ontzettend gevaarlijk zijn. Dat kan ook heel goed werken”, zo gaat de oefenmeester van de Amsterdammers verder. Na de loting heerste er nog een enigszins optimistische stemming bij Ajax, omdat Real Madrid voor de winterstop een moeizame periode kende. De Koninklijke hebben de vorm inmiddels hervonden en wonnen afgelopen weekeinde met 1-3 van stadgenoot Atlético Madrid.

“Real Madrid was bij de loting de grote favoriet en dat zijn ze nu nog steeds”, benadrukt Ten Hag. “Het is een ongelofelijk grote uitdaging, want je speelt tegen een ploeg uit Spanje, een hele sterke competitie. Maar het is Real Madrid. De winnaar van de laatste drie edities. Dat daagt natuurlijk uit. Dan weet je dat je honderd procent moet zijn, zowel in individueel opzicht als in collectief opzicht. Alles moet kloppen woensdag voor het resultaat. Real Madrid beheerst heel veel facetten in het voetbal, maar zeker ook in de omschakeling.”

“We zullen zeker georganiseerd moeten zijn en een heel goed plan moeten hebben. We zullen echt als een team moeten spelen als je een kans wil maken”, stelt de oefenmeester. “Wat het meest opvalt, is dat ze variabel kunnen spelen. Ze kunnen heel aanvallend spelen, maar ook heel gesloten. Het is een ontzettend ervaren ploeg, een goede mix op dit moment. Er lopen een aantal jonge spelers in, maar met Sergio Ramos, Toni Kroos, Luka Modric en Karim Benzema staan er ook ervaren spelers op het veld. Het is voor ons een geweldige uitdaging om daar wat tegenover te stellen. We hebben wat goed te maken, dus dat zal ons honderd procent motiveren.”