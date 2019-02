Matthijs de Ligt blikt terug: ‘Hij is een van de beste verdedigers ooit’

Na het aanstaande vertrek van Frenkie de Jong naar Barcelona is Matthijs de Ligt wellicht de volgende speler van Ajax die een toptransfer gaat maken. Voorlopig focust de verdediger zich op de Amsterdamse club, het winnen van prijzen en de duels met Real Madrid in de Champions League.

De negentienjarige verdediger zegt goed op zijn plek te zijn in Amsterdam. “Deze stad ademt voetbal. Als kind was ik al supporter van de club, stond ik te schreeuwen op de tribune, liedjes te zingen”, weet De Ligt nog. “Of werd ik boos op de scheidsrechter als hij een verkeerde beslissing nam. Het was toen al mijn wens om hier te mogen spelen”, zegt hij tegen CNN. “En nu sta ik er, dat is een absolute droom die uitkomt.”

Al op jonge leeftijd brak De Ligt door bij Ajax, wat volgens de verdediger geen toeval is. “Ajax geeft je de kans je op jonge leeftijd goed te kunnen ontwikkelen, ook als mens. In de jeugd heb ik te maken gehad met Winston Bogarde, die voor Barcelona, Chelsea en AC Milan heeft gespeeld”, weet De Ligt. “En bij Jong Ajax kreeg ik Jaap Stam, één van de beste verdedigers ooit. In het eerste team had je Frank de Boer. Voor een jonge speler is het geweldig om van zulke mannen te leren.”

Hoewel hij pas negentien jaar oud is, is De Ligt al een tijdje aanvoerder van Ajax. “Dat ik zo snel die band om mijn arm kreeg, had ik niet durven dromen. Ik wilde heel graag aanvoerder worden, maar verwachtte dat dat pas rond mijn 24e of 25e zou komen. Dat het nu al zover is, vind ik erg bijzonder”, zegt de verdediger trots. “Natuurlijk brengt het wat extra druk en verantwoordelijkheid met zich mee, maar dat hoort erbij. Ik houd van die uitdaging en wil me graag door blijven ontwikkelen als aanvoerder.”

Nu De Jong voor veel geld zal vertrekken, wordt de naam van de Ligt regelmatig genoemd om eveneens een overstap te maken. Zelf zegt hij zich er niet mee bezig te houden. “Ik ben heel blij bij Ajax, kom hier elke dag met een glimlach aan, en focus me volledig op de club. Ik wil hier prijzen pakken, kampioen worden. En natuurlijk ligt de aandacht nu volledig bij de wedstrijden tegen Real Madrid”, doelt De Ligt op de dubbele ontmoeting in de Champions League. “Het gaat moeilijk worden, maar het is een grote uitdaging. Dat is het enige waaraan ik nu denk.”

Volgens De Ligt is het duidelijk wie favoriet is in de tweestrijd met de Spanjaarden. “Real Madrid natuurlijk. Ze hebben de Champions League drie keer op rij gewonnen”, zegt hij resoluut. “Maar we kennen onze krachten. We weten wat we kunnen en moeten doen. We zullen zien hoe het gaat lopen, maar we hebben op dit moment veel vertrouwen in onze kwaliteiten."