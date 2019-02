Waarom Ajax het duel met Real Madrid live op Facebook in Brazilië uitzendt

Ajax verschijnt woensdagavond aan de aftrap tegen Real Madrid. Het duel in de achtste finale van de Champions League wordt door de club live uitgezonden op Facebook, zo werd maandag bekendgemaakt. Ajax meldt dat de uitzending uitsluitend te zien is in Brazilië. De nummer twee van de Eredivisie is een van de eerste clubs die een van zijn wedstrijden live uitzendt via social media.

Ajax spreekt van een pilot. Mocht de uitzending een succes blijken, dan zal ook de return tegen Real Madrid op dinsdag 5 maart live uitgezonden worden via Facebook. ‘Op deze manier wil Ajax nog meer fans uit Brazilië aan de club binden. De populariteit van de Amsterdamse club blijft stijgen in Brazilië, onder andere doordat Braziliaan David Neres onder contract staat’, schrijven de Amsterdammers op de clubwebsite.

Ajax is van plan om wedstrijden vaker via hun social media-kanalen uit te zenden. ‘Ajax is een van de eerste voetbalclubs die direct een wedstrijd uit gaat zenden via Facebook en hoopt hiermee een trend voort te zetten in het online streamen van wedstrijden via nieuwe kanalen. Het laagdrempelig maken van content voor fans wereldwijd is namelijk één van de pijlers van de internationale strategie van de club. Met de livestream van aanstaande woensdag doet Ajax dit dus voor het eerst met live wedstrijdbeelden’, aldus een statement op de website.

Vorige maand berekende RESULT Sports dat Ajax verreweg de populairste Nederlandse club is op sociale media. De Amsterdammers worden online gevolgd door in totaal 5,8 miljoen volgers. Facebook levert Ajax de meeste volgers op. De Amsterdammers hebben meer dan 2,5 miljoen fans op Facebook. Op Instagram heeft de club sinds kort iets meer dan een miljoen volgers.

Viewing Party in Ziggo Dome

De wedstrijd tussen Ajax en Real Madrid (21.00 uur) was in korte tijd uitverkocht. De Telegraaf meldde dat in totaal 67.000 kaartjes voor de thuiswedstrijd zijn verkocht. De krant verzekert dat Ajax het stadion, met een capaciteit van 53.000 toeschouwers, zeker drie keer had kunnen uitverkopen.

Ajax houdt een zogenoemde viewing party in de Ziggo Dome, naast de Johan Cruijff ArenA. Circa 14.000 toeschouwers volgen daar de wedstrijd op grote schermen. De dj’s én Ajax-fans Sunnery James en Ryan Marciano, Diggy Dex en Peter Beense verzorgen optredens, terwijl Rafael van der Vaart, John Heitinga, Michael Reiziger en Sjaak Swart voorbeschouwen.