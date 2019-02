Champions League-hymne: dit is wat er voor de aftrap gezongen wordt

Iedereen kent de melodie, maar weinigen de tekst. Geen nummer is in de voetbalwereld zo bekend als de Champions League-hymne, die vlak voor de aftrap van alle wedstrijden in het toernooi door de stadionspeakers galmt. Ook vanavond weer, voorafgaand aan Manchester United - Paris Saint-Germain en AS Roma - FC Porto. Een keer meezingen in plaats van meeneuriën?

De anthem van de Champions League werd gecomposeerd door de Engelse componist Tony Britten. Toen de Europa Cup I in 1992 veranderde in de Champions League, werd de hymne geïntroduceerd. Het voetbal kampte destijds met een imagoprobleem, grotendeels veroorzaakt door de grote problemen rondom hooligans. “Het idee van de Champions League was om het spel weer mooi te maken en de muziek moest de kwaliteit van het spel weerspiegelen”, legde Britten uit aan de UEFA.

De melodie van de Champions League-hymne is gebaseerd op Zadok the Priest, een muziekstuk van de Duitse componist Georg Friedrich Händel (1685 – 1759). Geheel volgens traditie wordt dit lied gespeeld tijdens het zalven van een Britse koning of koningin in de Westminister Abbey in Londen. Bij het horen van dit lied zullen de gedachte van vrijwel alle voetballiefhebbers direct uitgaan naar de Champions League.

De Champions League-hymne wordt uitgevoerd door Royal Philharmonic Orchestra in samenwerking met het koor van de Academy of Saint Martin in the Fields en gezongen in drie verschillende talen: Engels, Frans en Duits. Bekijk hieronder de volledige songtekst.

Tekst Champions League-hymne

Ce sont les meilleures équipes

Sie sind die allerbesten Mannschaften

The main event

Die Meister

Die Besten

Les grandes équipes

The champions

Une grande réunion

Eine grosse sportliche Veranstaltung

The main event

Die Meister

Die Besten

Les grandes équipes

The champions

Ils sont les meilleurs

Sie sind die Besten

These are the champions