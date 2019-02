‘Ik blijf het liefst tot het einde van mijn carrière bij FC Utrecht’

Als het aan Willem Janssen zelf ligt, blijft hij tot het einde van zijn voetbalcarrière bij FC Utrecht. “Ik heb het nog hartstikke naar mijn zin en voel me gewaardeerd”, zegt de 32-jarige Janssen die nog wel één droom hoopt te verwezenlijken in de Domstad. “Ik zou graag een prijs willen winnen”, klinkt het. De verdediger won tot dusver alleen de Johan Cruijff Schaal met FC Twente in 2011.

Door Peter van Drunen

Hoewel FC Utrecht afgelopen zondag tegen PSV voor de zesde keer op rij niet wist te winnen, hoopt Janssen dat zijn club met het gelijkspel tegen de koploper een positief signaal voor de toekomst heeft afgegeven. De aanvoerder spreekt dan ook niet van een crisissituatie. “Het is ook niet dat de discipline zoek was bij ons, zoals werd verondersteld. Wel hadden we de neiging om met onze vinger naar anderen te wijzen. Advocaat benadrukte na de wedstrijd tegen Willem II dat we vooral in de spiegel moesten kijken. Dat we kritisch naar onszelf moeten kijken voordat we iets over een ander zouden zeggen.”

In de video hierboven gaat Willem Janssen in op de huidige situatie bij FC Utrecht en bespreekt hij zijn ambities.

Na zijn voetballoopbaan hoopt Janssen een trainerscarrière op te bouwen. “Ik moet wel kijken of ik het in mijn vingers heb en of het echt zo leuk is als het me nu lijkt, maar voor nu liggen mijn ambities daar wel.” Aanstaande zondag hoopt Janssen met FC Utrecht een einde te maken aan de lange reeks zonder zege tegen De Graafschap, de nummer zeventien in de Eredivisie.