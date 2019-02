Update: Turkse voetbalbond haalt nieuwe bondscoach weg bij Besiktas

Mircea Lucescu is niet langer de bondscoach van Turkije, zo maakt de voetbalbond van het land maandagmiddag bekend via de officiële kanalen. De Roemeen was sinds augustus 2017 de eindverantwoordelijke bij de Turken. Onder zijn leiding degradeerde het land naar Divisie C van de Nations League.

De Turkse voetbalbond communiceert via de eigen website dat er na onderling overleg afscheid is genomen van de 73-jarige Lucescu, die zelf zijn dankbaarheid richting de voetbalbond uitspreekt. “Daarnaast bedank ik mijn team, dat mij altijd heeft geholpen mijn werk te doen. Turkije zal altijd in mijn hart zitten.”

Bij zijn aanstelling liet Lucescu weten dat Turkije in principe zijn laatste klus zou zijn. De ervaren oefenmeester was eerder trainer van onder meer Internationale, Galatasaray en Zenit Sint-Petersburg. Besiktas-trainer Senol Günes wordt genoemd als mogelijke opvolger van Lucescu.

Update 28 februari 11.43 uur - Turkse voetbalbond haalt nieuwe bondscoach weg bij Besiktas

Senol Günes is per 1 juni de nieuwe bondscoach van Turkije, zo maakt de voetbalbond van het land donderdagochtend bekend via de officiële kanalen. De geruchten over de aanstelling van de trainer van Besiktas gingen al langer en hij heeft zich nu voor vier jaar verbonden aan de Turkse nationale ploeg. De 66-jarige Günes wordt daarmee de opvolger van Mircea Lucescu, die ruim twee weken geleden ‘in onderling overleg’ zijn taken neerlegde.