Karim Benzema maakt reputatie waar in Johan Cruijff ArenA

In de rubriek Opgebloeid licht Voetbalzone wekelijks een speler uit het binnen- of buitenland uit wiens loopbaan na een mindere periode weer volledig tot bloei is gekomen. Met deze keer aandacht voor Karim Benzema (31), de in bloedvorm verkerende aanvalsleider van Real Madrid. Benzema was in zijn laatste zeven wedstrijden goed voor zeven doelpunten en een assist en stond woensdagavond in de achtste finales van de Champions League met de Spaanse grootmacht tegenover Ajax.

Door Demen Bülbül

Het was een magische avond in februari 2008 waarop Florentino Pérez overtuigd raakte van het talent van Benzema. De toen twintigjarige aanvaller zette gerenommeerde namen als Cristiano Ronaldo en Wayne Rooney in de Champions League-wedstrijd tussen Olympique Lyon en Manchester United voor even in zijn schaduw. Op papier begon Benzema in de punt van de aanval, maar de jongeling maakte in het Stade de Gerland vooral indruk buiten de vijandelijke zestien. Tegenstanders als Nemanja Vidic en Anderson werden met speels gemak opzijgezet door de fysiek ijzersterke Benzema, terwijl rechtsback Wes Brown nog altijd sterretjes ziet als gevolg van diens schijnbewegingen. Zijn doelpunt kort na rust was slechts een bonus: na een pass van Jérémy Toulalan vuurde Benzema, omringd door Vidic, Brown en Rio Ferdinand, vanaf een meter of zeventien verwoestend raak in de rechterhoek. Nadat de uitblinker zeven minuten voor tijd een applauswissel had gekregen, wist Manchester United in extremis via Carlos Tevez alsnog een gelijkspel (1-1) uit het vuur te halen, maar dat maakte de prestatie van Benzema er niet minder om.

De spits, op dat moment al negenvoudig international van Frankrijk, werd na afloop van het duel bedolven onder de complimenten. Voormalig topvoetballer Jean-Pierre Papin noemde Benzema een kruising tussen Ronaldinho en Ronaldo Luís Nazário de Lima, terwijl zijn vroegere trainer Gérard Houllier ook gelijkenissen zag met Zinedine Zidane. Benzema heeft zijn roots net als Zidane liggen in Algerije. Hij vatte de vergelijking met Zizou complimenteus op, maar spiegelt zich zelf liever aan O Fenômeno, zo onthulde hij jaren later in een interview met Bwin: "De Braziliaanse Ronaldo heeft grote invloed gehad op mij als kind. Hij is voor mij de beste spits aller tijden. Ik bekijk video’s van hem en probeer de dingen te doen die hij ook deed. Dat is echter niet eenvoudig. Het is onmogelijk om de acties die hij uitvoerde te evenaren." De bewondering voor Benzema werd gedeeld door Florentino Pérez. De voorzitter van Real Madrid wist de technisch begaafde aanvaller in de zomer van 2009 voor minimaal 35 miljoen euro los te weken bij Olympique Lyon en behandelde hem vanaf dag één met alle egards.

Geflankeerd door president Florentino Pérez wordt Benzema op 9 juli 2009 voorgesteld aan het Santiago Bernabéu.

Florentino Pérez versleet sinds 2009 liefst zeven trainers, maar de positie van Benzema stond voor hem opvallend genoeg nooit ter discussie. De Spaanse zakenman is dol op de creatieve en hardwerkende voorhoedespeler en beloonde hem anderhalf jaar geleden nog met een contract tot medio 2021. Rond diezelfde periode sprong hij tegenover Marca in de bres voor Benzema. De spits wist in het seizoen 2017/18 in 32 LaLiga-wedstrijden slechts 5 doelpunten te maken, maar Florentino Pérez benadrukte dat de waarde van zijn oogappel niet in cijfers gevat kan worden: "Mensen beoordelen Benzema alleen op het aantal doelpunten dat hij maakt. Tegen Eibar viel hij echter in en gaf hij na een huzarenstukje de assist op Marcelo. Ik heb altijd gezegd dat Benzema een kruising is tussen Zidane en Ronaldo Luís Nazário de Lima. Hij maakt zijn doelpunten op de manier zoals Ronaldo dat deed; hij beschikt over de fluwelen techniek van Zidane. Hij is briljant", aldus de preses van de Koninklijke. Florentino Pérez memoreerde tevens aan het doelpunt dat Isco in het seizoen ervoor maakte tegen Atlético Madrid in de halve finales van de Champions League: "Het was Benzema die met een dribbel drie spelers uitspeelde en uiteindelijk de assist leverde."

Benzema mag dan het vertrouwen van Florentino Pérez genieten; de supporters van Real Madrid en de Spaanse pers hebben hem lang niet altijd op handen gedragen. De rechtspoot kende na zijn komst van Olympique Lyon aanpassingsproblemen en eindigde in zijn debuutjaar (9 doelpunten en 6 assists in 33 officiële wedstrijden) onder Manuel Pellegrini uiteindelijk als reserve, achter Gonzalo Higuaín. Marca trok al binnen enkele maanden de parallel met zijn beruchte landgenoot Nicolas Anelka: de oud-spits van onder meer Arsenal en Chelsea streek net als Benzema op jonge leeftijd neer bij Real Madrid, maar wist niet aan de hoge verwachtingen te voldoen en verliet het Santiago Bernabéu uiteindelijk door de achterdeur. Een pover debuutjaar in Madrid kostte Benzema zijn deelname aan het WK van 2010 in Zuid-Afrika: de Franse bondscoach Raymond Domenech gaf in de voorhoede de voorkeur aan spelers als Djibril Cissé (Panathinaikos), Sidney Govou (Olympique Lyon) en André-Pierre Gignac (Toulouse).

Na een lange zomervakantie werd Benzema bij zijn terugkeer in Madrid op scherp gezet door José Mourinho. Laatstgenoemde volgde Pellegrini bij de Spaanse topclub op als hoofdtrainer en ging enkele dagen voor de seizoensouverture tegen Real Mallorca op de training de confrontatie aan met Benzema: "Als het aan jou had gelegen, zou de training pas ’s middags beginnen. Je komt om half 10 slaperig aankakken en om 11 uur slaap je nog steeds", zou Mourinho de aanvaller ten overstaan van de gehele spelersgroep hebben toegesnauwd. Tijdens de oefentrip die Real Madrid ter voorbereiding op het seizoen maakte door de Verenigde Staten, was Benzema reeds gewaarschuwd door Mourinho: "Hij moet begrijpen dat hij een extreem getalenteerde speler is, maar dat alleen is niet genoeg. Ik heb hem nodig. Voor mij is hij een bijzonder belangrijke speler, maar hij moet zichzelf wel bewijzen. We hebben een levendige spits nodig, geen lusteloze", vertelde The Special One op een persconferentie.

Benzema leefde op gespannen voet met Mourinho, die tussen 2010 en 2013 de scepter zwaaide bij Real Madrid.

Mourinho wist de juiste snaar niet te raken bij Benzema. De op dat moment 22-jarige Fransman begon het seizoen 2010/11 als back-up van Higuaín en was in de eerste twaalf speelrondes slechts één keer basisspeler, nota bene als rechtsbuiten in de thuiswedstrijd tegen Osasuna. Zijn Argentijnse concurrent was met 7 treffers en 3 assists medeverantwoordelijk voor de koppositie die Real Madrid toen bezette. Nadat Higuaín een slepende rugblessure opliep die hem liefst vier maanden aan de kant hield, was Mourinho aangewezen op Benzema, maar de relatie tussen de twee werd er niet beter op. Integendeel. Mourinho drong bij de directie meermaals aan op versterkingen en zette medio december, vlak nadat bekend werd dat Higuaín lange tijd uit de roulatie zou zijn, met een markante metafoor kwaad bloed bij Benzema: "Als ik niet op jacht kan met de hond, dan moet ik maar op jacht met de kat. Met een hond kun je vaker en beter op jacht. Als je echter geen hond hebt en alleen een kat hebt, dan moet je op jacht met de kat", zo liet de Portugese oefenmeester optekenen tijdens een persconferentie.

Benzema was na het wegvallen van Higuaín vanaf medio december viermaal op rij basisspeler. Hij wist in die reeks echter niet te scoren, waardoor hij op 16 januari 2011 in de uitwedstrijd tegen Almería weer genoegen moest nemen met reserverol. Mourinho gaf in de punt van de aanval demonstratief de voorkeur aan Cristiano Ronaldo, in de hoop de clubleiding tot actie aan te zetten. De keuzeheer kreeg uiteindelijk zijn zin, want negen dagen later maakte Real Madrid melding van de komst van Emmanuel Adebayor. De Togolees kwam op huurbasis over van Manchester City en gaf Mourinho daarmee een extra optie voorin. De komst van Adebayor schudde Benzema wakker: hij heroverde zijn basisplaats en wist in zijn laatste dertien competitiewedstrijden van dat seizoen dertien keer te scoren. Daardoor eindigde Benzema de voetbaljaargang uiteindelijk nog met enigszins acceptabele cijfers: in 33 LaLiga-duels was hij goed voor 15 doelpunten in 6 assists. Hij was in de Champions League ook behoorlijk op schot geweest met zes treffers in acht optredens, maar in de verloren halve finales van het toernooi werd Benzema tegen Barcelona tweemaal 90 minuten op de bank gehouden door Mourinho. De Portugees opteerde er in het eerste duel voor zijn middenveld te versterken met Pepe, wat voorin ten koste van Benzema ging, en gaf in de return Higuaín de voorkeur in de spits.

Benzema besloot in de zomer van 2011 in zichzelf te investeren. Hij bezocht op aanraden van onder anderen Zidane een afslankkliniek in Italië en keerde na de zomerstop acht kilo lichter terug in Valdebebas. Zijn inzet kon rekenen op de goedkeuring van Mourinho, die Benzema in het seizoen 2011/12 het vertrouwen schonk in het centrum. De spits noteerde in 34 LaLiga-optredens 21 doelpunten en 11 assists en scoorde in alle competities uiteindelijk 32 keer. Real Madrid kende een prima seizoen met het binnenslepen van de eerste landstitel sinds 2008 en het opnieuw bereiken van de halve finales van de Champions League. Benzema kwam door zijn goede prestaties ook weer in beeld bij de nationale ploeg van Frankrijk. Domenech’s opvolger Laurent Blanc liet de technicus aanvankelijk links liggen, maar sloot hem later toch weer in de armen. "Hij heeft begrepen dat hij er vorig jaar niet alles aan gedaan heeft om fit te worden. Hij heeft dezelfde fouten nu gelukkig niet gemaakt. Waarschijnlijk heeft hij zich gerealiseerd dat hij in het begin moeite had om aan te pikken bij Real Madrid. Iedereen maakt fouten, maar het is belangrijk om die fouten niet opnieuw te maken, vooral als je problemen hebt met je gewicht", zo zei Blanc in 2011 op een persconferentie.

In het seizoen 2016/17 staat Benzema met een weergaloze assist aan de basis van een doelpunt van Isco in de halve finales van de Champions League tegen Atlético Madrid.

Inmiddels is de nationale ploeg een gesloten boek voor Benzema. Hij raakte in 2015 verwikkeld in een afpersingszaak waarin collega-international Mathieu Valbuena hoofdrolspeler was. Benzema zou als bemiddelaar hebben opgetreden in een geschil tussen zijn vriend Karim Zenati en Valbuena en 150.000 euro hebben geëist van laatstgenoemde, om te voorkomen dat diens seksvideo openbaar zou worden gemaakt. Benzema werd in juli 2017 vanwege onvoldoende bewijs vrijgesproken door het hooggerechtshof in Frankrijk, maar de affaire kostte hem wel zijn plek in het Franse elftal. Na zijn voorlopig laatste interland op 10 augustus 2015 tegen Armenië deed bondscoach Didier Deschamps geen beroep meer op Benzema, die daardoor het EK in 2016 en het door Frankrijk in 2018 gewonnen WK misliep. De spits van Real Madrid veegde vlak voordat hij in 2017 werd vrijgesproken in een interview met L'Équipe de vloer aan met Valbuena, die even daarvoor te kennen had gegeven open te staan voor een nieuwe samenwerking: "Je verzint het niet: ik zou hem hebben bedreigd en nu wil hij weer samen spelen? Al anderhalf jaar ben ik zijn grote vijand. Ik ben de slechterik en moet worden gestraft. Mijn reputatie is ernstig geschaad. Er is serieus wat mis met hem", zo haalde Benzema uit.

De spits kwam uiteindelijk tot 81 interlands (27 doelpunten en 18 assists). Benzema schitterde nooit op een eindtoernooi, waardoor hij in eigen land niet de legendarische status heeft van bijvoorbeeld Thierry Henry, die met Les Bleus zowel het WK als het EK won. Toch kan Benzema moeiteloos tot de succesvolste voetballers die Frankrijk heeft voortgebracht worden gerekend. Samen met Real Madrid-ploeggenoot Raphaël Varane is hij immers de enige Fransman die in zijn actieve spelersloopbaan viermaal de Champions League heeft weten te winnen. De eerste keer dat de aanvaller de Cup met de Grote Oren omhooghield, was in het seizoen 2013/14. Real Madrid won het miljardenbal toen onder leiding van Carlo Ancelotti, die Mourinho medio 2013 had opgevolgd als eindverantwoordelijke bij de Koninklijke. Benzema was niet alleen verlost van Mourinho: in dezelfde zomer had ook zijn eeuwige concurrent Higuaín de deur in het Santiago Bernabéu achter zich dicht geslagen. Higuaín vertrok naar Napoli, waardoor de positie van Benzema voor het eerst niet ter discussie stond bij Real Madrid.

De Fransman verscheen dat seizoen in 34 van de 38 competitieduels aan de aftrap (17 doelpunten en 10 assists) en genoot ook in de Champions League het vertrouwen van Ancelotti, voor Álvaro Morata. Ondanks dat Benzema vanaf de kwartfinales slechts één keer scoorde en met name in de finale tegen Atlético Madrid zichtbaar kwakkelde met zijn vorm, koesterde Ancelotti zijn midvoor. De Italiaanse oefenmeester legde jaren later in gesprek met Corriere della Sera uit dat Benzema complementair was aan Cristiano Ronaldo, die met een duizelingwekkend aantal van 17 doelpunten de grote vormgever was van de Champions League-triomf van Real Madrid in 2014. Tegenover Canal+ zei Ancelotti in oktober 2015 dat 'het succes van Ronaldo voor een groot deel te danken was aan het harde werken van Benzema': "Karim is een rustige jongen. Hij is een relaxte en bescheiden jongen, maar hij is een geweldige voetballer. Ik ben als voetballer bijzonder gecharmeerd van hem. Zijn stijl maakt het voor Ronaldo mogelijk om uit te blinken en doelpunten te maken. Ik geloof dat Benzema en Ronaldo samen hét perfecte aanvalsduo vormen."

Benzema viert de gewonnen Champions League-finale tegen Juventus in het seizoen 2016/17 met de familie Zidane. De spits won tot dusver viermaal de Champions League met Real Madrid.

Het vermogen van Benzema om Ronaldo en andere ploeggenoten te laten excelleren, werd ook veelvuldig geprezen door Zidane, die vanaf januari 2016 tweeënhalf jaar trainer was van Real Madrid en de club in die periode naar drie achtereenvolgende Champions League-zeges leidde: "Karim was belangrijk voor de balans in het team en voor ons aanvalsspel. Hij is een echte teamspeler", vertelde de trainer in ruste in september 2018 in een interview met de UEFA over zijn landgenoot. Benzema speelde 114 wedstrijden onder het bewind van Zidane, waarin hij goed was voor 43 treffers en 26 assists. Zidane steunde Benzema onvoorwaardelijk, zelfs toen de spits vorig seizoen met slechts 12 doelpunten in 47 duels allicht de slechtste jaargang uit zijn loopbaan kende. "Ik ben het niet eens met de kritiek die er is op hem. Ik ben niet louter geïnteresseerd in doelpunten. Ik staar me niet blind op goals. Benzema is geen speler die vijftig of zestig doelpunten per seizoen maakt; hij is goed voor andere dingen. Hij is een echte teamspeler en op dat vlak is hij één van de beste spelers. Dat waardeer ik enorm van hem. Ik zal hem dan ook tot mijn dood verdedigen", vertelde Zidane halverwege het seizoen.

Nadat zowel Zidane als Ronaldo Real Madrid afgelopen zomer de rug toekeerde, leek ook het einde van Benzema bij de club nabij. Geen enkele positie werd door de immer kritische Spaanse media vaker ter discussie gesteld dan die van de Franse spits. Grote namen als Harry Kane en Mauro Icardi werden in verband gebracht met een transfer naar de Madrileense grootmacht, maar Florentino Pérez weigerde verder aan de stoelpoten van zijn troetelkind te zagen. De president lijfde met voormalig jeugdexponent Mariano Díaz een veilige back-up voor Benzema in, terwijl de pas achttienjarige Vinícius Júnior met het oog op de toekomst werd toegevoegd aan de selectie. Real Madrid is na het vertrek van Ronaldo naar Juventus voor zijn doelpuntenproductie meer dan ooit afhankelijk van Benzema, die vooralsnog niet teleurstelt.

De nieuwe aanvalsleider van de withemden begon het seizoen onder de inmiddels ontslagen Julen Lopetegui stormachtig met vijf doelpunten in de eerste vier duels. Na een minder productieve periode van twee maanden in september en oktober staat de teller nu na 37 officiële wedstrijden op 18 treffers en 7 assists. Net als eerder Ancelotti en Zidane spreekt ook Lopetegui’s opvolger Santiago Solari vol bewondering over Benzema: "Ik heb altijd gezegd dat hij op het veld een bijzonder vrijgevige speler is, die ruimte creëert voor zijn teamgenoten. Hij maakt de spelers om hem heen beter", zei de huidige trainer van Real Madrid eind januari op een persconferentie. Een week later deed hij daar na het bekerduel met Girona (1-3 zege), waarin Benzema tweemaal scoorde, een schepje bovenop: "Sorry voor de mensen die Benzema pas een week kennen. Maar gelukkig hebben die mensen nog even om van hem te genieten." Voor de neutrale voetballiefhebber was er woensdagavond voldoende te genieten toen de in bloedvorm verkerende Benzema met Real Madrid aantrad tegen Ajax. Zijn komst naar de Johan Cruijff ArenA bleek voor de momenteel geplaagde Ajax-defensie echter niet gelegen te komen: met een verwoestende uithaal liet hij André Onana na precies een uur voetballen kansloos.

De cijfers van Karim Benzema bij Real Madrid

SEIZOEN WEDSTRIJDEN DOELPUNTEN ASSISTS 2018/19 38 19 7 2017/18 47 12 11 2016/17 48 19 8 2015/16 36 28 8 2014/15 46 22 15 2013/14 52 24 16 2012/13 50 20 21 2011/12 52 32 19 2010/11 48 26 9 2009/10 33 9 6