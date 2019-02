‘Hattrickhero’ Agüero evenaart Premier League-record met goals tegen Chelsea

Mede dankzij een hattrick van Sergio Agüero was Manchester City zondag met 6-0 te sterk voor Chelsea. In het duel met the Blues was de Argentijn voor de tweehonderdste keer betrokken bij een competitiedoelpunt namens de huidige koploper van de Premier League. Agüero verzorgde voor de elfde keer een hattrick voor Manchester City, waarmee hij het Premier League-record van Alan Shearer heeft geëvenaard.



Hattricks in de Premier League

SPELER AANTAL HATTRICKS Alan Shearer 11 Sergio Agüero 11 Robbie Fowler 9 Thierry Henry 8 Michael Owen 8 Harry Kane 8 Wayne Rooney 7 Luis Suárez 6

Agüero tekende al zijn hattricks in de Premier League aan namens Manchester City. Daardoor was hij al een tijdje de speler met de meeste hattricks voor één specifieke club. Shearer speelde in de Premier League ook nog voor Newcastle United, voor wie hij twee keer een hattrick verzorgde.



Hattricks in de Premier League voor één club

SPELER CLUB AANTAL HATTRICKS Sergio Agüero Manchester City 11 Alan Shearer Blackburn Rovers 9 Harry Kane Tottenham Hotspur 8 Robbie Fowler Liverpool 8 Thierry Henry Arsenal 8 Michael Owen Liverpool 7 Luis Suárez Liverpool 6 Wayne Rooney Manchester United 6

Het was zondag niet de eerste keer dat Agüero drie tot scoren kwam in een duel met Chelsea. De Argentijnse spits is de eerste speler die in twee verschillende Premier League-wedstrijden tegen the Blues een hattrick maakt. Eerder slaagden Dion Dublin (Coventry City), Patrik Berger (Liverpool), Nwankwo Kanu (Arsenal), Robin van Persie (Arsenal) en Steven Naismith (Everton) erin om drie doelpunten in één wedstrijd tegen Chelsea te maken.



Tegen wie maakte Agüero zijn hattricks in de Premier League?

DATUM TEGENSTANDER AANTAL DOELPUNTEN 10/09/2011 Wigan Athletic 3 18/10/2014 Tottenham Hotspur 4 10/05/2015 Queens Park Rangers 3 03/10/2015 Newcastle United 5 16/04/2016 Chelsea 3 16/09/2017 Watford 3 20/01/2018 Newcastle United 3 10/02/2018 Leicester City 4 19/08/2018 Huddersfield Town 3 03/02/2019 Arsenal 3 10/02/2019 Chelsea 3

In zijn laatste dertig wedstrijden, sinds begin 2018, was Agüero goed voor vijf Premier League-hattricks. De elfde keer dat de spits drie doelpunten maakte in één competitiewedstrijd, was in zijn 229e Premier League-duel. Shearer tekende voor zijn elfde hattrick in zijn 223e optreden, waardoor hij iets sneller was met het bereiken van deze prestatie. De hattrick tegen Chelsea was voor Agüero bijna zijn snelste.





De snelste hattricks van Agüero in de Premier League



DATUM TEGENSTANDER TIJD VAN MAKEN DERDE DOELPUNT 03/10/2015 Newcastle United 49.54 10/02/2019 Chelsea 55.32 03/02/2019 Arsenal 60.08 10/05/2015 Queens Park Rangers 64.03 18/10/2014 Tottenham Hotspur 67.20 10/09/2011 Wigan Athletic 68.18 19/08/2018 Huddersfield Town 74.47 10/02/2018 Leicester City 76.54 16/04/2016 Chelsea 79.50 16/09/2017 Watford 80.36 20/01/2018 Newcastle United 82.28

Sinds de start van seizoen 2017/18 werden er in de Premier League zeventien hattricks gemaakt. Zes daarvan nam Agüero voor zijn rekening (35 procent), terwijl geen enkele speler in de Engelse competitie in deze periode verder kwam dan twee hattricks: Mohamed Salah en Harry Kane waren de enige spelers met twee hattricks in de twee meest recente seizoenen.



Hattricks in de vijf Europese topcompetities sinds 2011/12