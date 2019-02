Update: Transfer Mimoun Mahi op losse schroeven

Mimoun Mahi lijkt zijn loopbaan voort te gaan zetten bij FC Zürich. Verschillende media, waaronder Voetbal International, melden zondagavond dat de aanvaller op weg is naar de huidige nummer vier van de Zwitserse Super League. Mahi kan nu nog van club wisselen omdat de transfermarkt in Zwitserland pas op 15 februari op slot gaat.

De 24-jarige aanvaller beschikt bij FC Groningen over een aflopend contract, waardoor de Trots van het Noorden toch nog een transfersom aan hem overhoudt. De tweevoudig international van Marokko kan zich naast de Zwitserse competitie ook gaan voorbereiden op Europa League-voetbal, aangezien FC Zürich het in de knockout-fase van dat toernooi opneemt tegen Napoli.

Mahi ontbrak zondag al in de wedstrijdselectie voor het duel tussen FC Groningen en Vitesse, al gaf trainer Danny Buijs na die wedstrijd aan dat zijn speler ziek was. De geboren Hagenaar speelde in totaal vierenhalf jaar voor de Groningers en kwam in die periode tot 126 officiële optredens. Mahi was eerder actief bij Sparta Rotterdam.

Mimoun Mahi is voorlopig nog niet vertrokken bij FC Groningen. Diverse media meldden zondagavond dat de aanvaller op weg was naar het Zwitserse FC Zürich, maar die club is het voorlopig nog niet eens geworden met Groningen over een transfersom. "Zoals ik het nu kan inschatten maakt Mahi het seizoen gewoon af bij FC Groningen. Er ligt op dit moment geen concreet bod en ik denk ook niet meer dat die er gaat komen”, vertelt algemeen directeur Hans Nijland dinsdag aan RTV Noord.