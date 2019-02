Old Trafford vreest vanavond indrukwekkende reeks van Kylian Mbappé

Voor Manchester United komt de eerste ontmoeting met Paris Saint-Germain op geen beter mogelijk moment. Het team is sinds het vertrek van José Mourinho en de aanstelling van Ole Gunnar Solskjaer al elf officiële duels ongeslagen en won tienmaal. Als we kijken naar de laatste elf duels van Paris Saint-Germain: twee nederlagen en negen zeges. Opta blikt vooruit op de krachtmeting op Old Trafford, dinsdagavond vanaf 21.00 uur.

O Dit wordt de eerste officiële ontmoeting tussen Manchester United en Paris Saint-Germain. Vier van de vijf dubbele ontmoetingen tussen clubs uit Engeland en Frankrijk in de knock out-fase van de Champions League eindigden in het voordeel van de Fransen.

O Geen enkele Franse club won in het verleden een Europese uitwedstrijd tegen Manchester United: vier remises en tien nederlagen. In de Champions League konden slechts twee clubs een nederlaag op Old Trafford vermijden: AS Monaco in maart 1998 (1-1) en Lille in oktober 2005 (0-0).

O Paris Saint-Germain won slechts één van de tien uitwedstrijden tegen een Engelse club in alle competities: vier remises en vijf nederlagen. Dat was een 2-1 zege op Chelsea in maart 2016 in de achtste finales van de Champions League en dat was ook meteen de laatste keer dat men doorging in een knock out-fase.

O Manchester United won slechts één van de laatste negen knock out-wedstrijden in de Champions League: drie remises en vijf nederlagen. Dat was een 3-0 zege op Olympiacos, in maart 2014.

O Paris Saint-Germain staat voor de zevende voetbaljaargang op rij in de knock out-fase van de Champions League. Dat is de langste reeks van een club na Real Madrid (22), Barcelona (15) en Bayern München (11). De Parijzenaars kwamen nooit verder dan de kwartfinale en werden de voorbije twee jaar in de achtste finales geëlimineerd.

O Geen enkele club kon aan het doelpuntenaantal van Paris Saint-Germain in de groepsfase van de Champions League tippen: zeventien treffers in zes duels.

O Liefst 57 procent van de doelpunten van Manchester United dit seizoen in de Champions League werden na de 85e minuut gemaakt: vier van de zeven.

O Geen enkele toeschouwer kreeg dit seizoen in de groepsfase van de Champions League minder waar voor zijn geld dan op Old Trafford: slechts twee goals in drie duels.

O Romelu Lukaku was afgelopen seizoen in zijn eerste twee Champions League-duels direct goed voor drie treffers. De aanvaller van Manchester United kwam in de elf daaropvolgende wedstrijden in het Europese miljardenbal niet verder dan eveneens twee goals. Dit seizoen staat de teller maar op twee doelpogingen in 365 Europese minuten.

O Liefst 69 procent van de doelpunten van Kylian Mbappé in de Champions League vonden buiten het Parc des Princes plaats: negen van de dertien. Dat is het hoogste percentage onder voetballers met minimaal tien treffers in deze competitie.

O Als hij speelt, staat Marco Verratti voor de vijftigste keer in een Champions League-duel op het veld. De middenvelder van Paris Saint-Germain heeft in deze competitie evenveel doelpunten (drie) als rode kaarten (drie).

O Onder de hoofdtrainers van de zestien resterende Champions League-deelnemers is Ole Gunnar Solskjaer een van de drie die het toernooi in hun actieve loopbaan wonnen: met Manchester United in 1999. Josep Guardiola (met Barcelona in 1992) en Santiago Solari (met Real Madrid in 2002) zijn de andere twee.