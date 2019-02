‘Kind van MVV’: ‘Op die manier promoveren, zou zeker het mooiste zijn’

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht elke week een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Koen Kostons, het in België geboren kind van MVV Maastricht.

Door Chris Meijer

De tongval van Koen Kostons houdt een beetje het midden tussen Vlaams en Limburgs. De negentienjarige middenvelder annex aanvaller werd weliswaar geboren in België, maar voelt zich evengoed Nederlander. Kostons groeide op in Lanaken, een Belgisch dorp dat letterlijk tegen de Nederlandse grens aan ligt. Vanaf de immer bruisende Koning Albertlaan ben je met de fiets binnen twintig minuten op het Vrijthof in Maastricht. “Ik ben altijd met Nederlands voetbal opgegroeid, ik hield me niet echt bezig met het Belgisch voetbal. Er woonden veel Nederlanders en Maastrichtenaren bij mij in de buurt. In mijn jeugd ging ik geregeld bij MVV kijken, omdat het de dichtstbijzijnde profclub was. Ieder kind wil graag bij een profclub spelen, en dan het liefst bij een club die in de buurt ligt. Ik had dat ook wel met MVV, uiteindelijk is het uitgekomen”, vertelt Kostons. Toch duurde het relatief lang voordat de club uit Maastricht hem binnenhaalde.

In de hekken met de fans na de overwinning op Roda JC Kerkrade.

Dat Kostons talent had, bleek al snel in de jeugd van de Koninklijke Lanaken voetbal vereniging. Hij speelde in hogere leeftijdscategorieën en werd gekozen in de Limburgse jeugdselecties. Daar zagen scouts de geboren Belg meer dan eens spelen, maar zijn naam werd nooit met groen omcirkeld in de notitieboekjes. “Ik zag altijd wel mensen met een MVV-jasje, maar een aantal jaar achter elkaar bleef ik onopgemerkt. Ik dacht: als ze me niet willen, laat maar.” Ook in België, waar bijvoorbeeld Racing Genk, Sint-Truiden en Standard Luik redelijk dicht bij Lanaken liggen, bleef Kostons onopgemerkt bij de scouts. “Ik weet niet waardoor, ik denk dat ik niet genoeg indruk maakte op die mensen.”

Op enigszins bijzondere manier kwam Kostons op dertienjarige leeftijd alsnog op de radar van MVV terecht. Hij nam in de zomer deel aan de zogenaamde MVV SoccerBootcamp, een vierdaagse voetbalschool voor kinderen van vijf tot en met veertien jaar. “Ik deed puur voor de lol mee, daar zat niet de gedachte achter dat ik het even zou gaan laten zien. Voor mij kwam die uitnodiging daarna heel onverwachts. Op de laatste dag zeiden ze dat ze even met mijn ouders wilden praten. Uit dat gesprek kwam dat ze me wilden hebben. Daar had ik geen rekening mee gehouden.” De overstap naar MVV betekende een forse omslag voor Kostons, die op een betrekkelijk laag amateurniveau speelde. “Er wordt serieuzer aan dingen gewerkt, in trainingen en begeleiding. Dat was ik niet gewend, omdat ik van twee naar vijf keer trainen in de week ging. Het was alsof ik in een andere wereld kwam, waar prestatie voorop stond. We speelden in de competitie direct tegen PSV en Feyenoord en gingen naar die grote complexen, dat is allemaal heel mooi. Uiteindelijk heb ik me heel snel aangepast, dat ging gemakkelijker dan ik op voorhand had gedacht.”

Kostons doorliep de jeugdopleiding van MVV en ontwikkelde zich stormachtig. Op zestienjarige leeftijd trainde hij voor het eerst mee met de A-selectie. “Ik ben blij dat ik vroeg die stap heb kunnen zetten. Als je geen beloftenteam hebt, is dat belangrijk. Het is totaal iets anders op de trainingen, het is betaald voetbal. In de jeugd is het vaak nog leuk om te trainen, bij het eerste gaat het echt ergens om. Ik kon de tijd nemen om me te ontwikkelen, dat heeft in mijn voordeel gewerkt”, stelt hij. Op 12 augustus 2016 zat Kostons op zeventienjarige leeftijd voor het eerst op de bank bij MVV, tijdens de met 1-2 verloren thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo. Zijn officiële debuut liet vervolgens een behoorlijke tijd op zich wachten, want pas op 16 september 2017 speelde hij zijn eerste duel in het eerste elftal van de Sterrendragers, tegen AZ in de KNVB Beker (2-3 nederlaag). “Naar je debuut en een basisplaats is een hele lastige weg, want het gaat op en neer. Er is niemand die er zomaar even inkomt en in de basis blijft staan. Je moet geduld hebben, je iedere dag laten zien en je kansen pakken. Daar moet je een weg in vinden. Hoe dichterbij je komt, hoe lastiger het wordt.”

?? | MVV op rozen. Koen Kostons schiet deze heerlijk binnen. 2-0 voor de Limburgers.#mvvhelhttps://t.co/K6Ij8e9755 pic.twitter.com/YZFQpyO2dK — FOX Sports (@FOXSportsnl) November 24, 2017

Vorig seizoen kwam Kostons vlak voor de winterstop in zeven wedstrijden op rij in actie. Die reeks smaakte naar meer, maar hij kwam daarna toch weer op de reservebank terecht. “Ik had het gevoel dat ik er klaar voor was, maar dat bleek niet zo te zijn. Of dat nu aan mij, de speelwijze of met andere factoren te maken had, dat weet ik niet. Het was heel lastig om op de bank te zitten. Ik ben een jonge jongen, wilde alles spelen en kon moeilijk geduldig blijven. Vorig jaar heb ik een aanvaring gehad met de trainer en daardoor ben ik tijdelijk uit de selectie gezet. Dat zijn wijze lessen voor mij geweest. Ik wilde iedere minuut meepikken, op het veld staan zoals de andere spelers. De gretigheid probeerde ik aan de trainer te tonen, op de trainingen. Maar het is nog altijd aan de trainer om te bepalen wie er speelt. Daar kun je het niet mee eens zijn, maar daar kan je niet veel aan doen. Je hebt snel het gevoel dat je goed hebt getraind, dan ga je het een beetje vergelijken met andere spelers in het team. Je denkt al gauw: goh, ik train beter dan iemand anders? Waarom krijg ik geen kans en hij wel?”

“Ik heb veelvuldig gesproken met mensen om me heen, mensen van buitenaf en trainers. Op allerlei manieren heb ik geprobeerd om mijn mindset te verbeteren, sterker te maken.” In het begin van het seizoen moest hij het aanvankelijk nog geregeld stellen met een plaats op de reservebank, maar sinds november is hij basisspeler bij MVV. In de formatie van trainer Ron Elsen speelde Kostons dit seizoen reeds als spits, rechtsbuiten en in een defensieve en aanvallende rol op het middenveld. “Heel veelzijdig, ja. Dat is misschien ook wel een kwaliteit. Het is in mijn voordeel, want de trainer kan me overal neerzetten”, lacht Kostons. Naar eigen zeggen speelt hij het liefst als aanvallende middenvelder. “Dat ligt me het beste. In een vrije rol kan ik bij het doel komen, ploeggenoten in stelling brengen. Dat is eigenlijk een ideale positie voor een speler als ik. Het lijkt voor de buitenwacht alsof ik altijd spits ben geweest, maar in de jeugd speelde ik op het middenveld. Ik ben één jaar spits geweest en daarin werd iedere bal die ik raakte een doelpunt, waardoor men is gaan denken dat ik de nieuwe spits was.”

Kostons viert samen met Shermaine Martina en Joshua Holtby een treffer van MVV.

Voorlopig is Kostons tevreden over dit seizoen, waarin hij tot dusver in negentien wedstrijden goed was voor drie doelpunten. “Maar ik zie nog wel verbeterpunten. Omdat ik een aanvallende positie heb, wil ik toch meer bij doelpunten betrokken zijn. Ik wil daarin belangrijk zijn voor het team”, zo klinkt het zelfkritisch. “Met mensen om me heen ben ik aan de slag gegaan om een weg uit te stippelen, van: zo gaan we het doen. Ik had eigenlijk gepland om in het begin van het seizoen een basisplaats te hebben en die vast te houden. Uiteindelijk is dat iets later gelukt, dus nu wil ik die vasthouden en me verder ontwikkelen. Het klinkt misschien raar, als je negentien bent. Je moet bepaalde doelen stellen, ook al ben je achttien of negentien. Uiteindelijk wil ik hier een onbetwiste basisspeler worden, in de zin van dat de trainer mijn naam als eerste op het wedstrijdformulier zet.”

Na 23 wedstrijden is MVV de nummer twaalf van de Keuken Kampioen Divisie, waardoor een ticket voor de play-offs nog in het vizier is. “De play-offs halen zal zeker lastig worden, omdat heel veel teams nog strijden om een ticket. De competitie is sterk en iedereen pakt tegen elkaar punten, waardoor het heel onberekenbaar is. Als we zo doorgaan, is het zeker haalbaar. Het algemene niveau vind ik hoger liggen dan vorig seizoen. Dat komt door de betere teams in de competitie, daar hebben clubs zich op voorbereid door betere spelers aan te trekken. Ik heb tegen Sparta gespeeld, dat zijn over het algemeen jongens met Eredivisie-ervaring. Dat gaat allemaal wat sneller, dus daar probeer je in mee te gaan en dat zorgt ervoor dat je je sneller ontwikkelt”, aldus Kostons. Als kind van MVV is het niet lastig om het mooiste scenario voor de play-offs te bedenken: aartsrivaal Roda JC Kerkrade verslaan in de finale van de nacompetitie. “Twee jaar geleden is het mislukt, dus we hopen ooit een keer revanche te kunnen pakken. Op die manier promoveren, zou zeker het mooiste zijn.”

Naam: Koen Kostons

Geboortedatum: 18 september 1999

Club: MVV Maastricht

Positie: aanvallende middenvelder

Sterke punten: inzicht, passing, schot

