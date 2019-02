Update: Pim Verbeek treedt toe tot bestuur Sparta Rotterdam

Pim Verbeek is naar verluidt geen trainer meer. De voetbalbond van Oman meldt via de officiële kanalen dat de Nederlander stopt bij de nationale ploeg. Ook wordt er gemeld dat Verbeek na ruim dertig jaar in het trainersvak definitief zou gaan stoppen. Het dienstverband bij Oman zou dus de laatste klus zijn geweest voor de 62-jarige Rotterdammer.

De voetbalbond meldt dat Verbeek zelf zijn ontslag indiende, naar verluidt vanwege persoonlijke omstandigheden. Verschillende bestuurders zijn toen in een spoedberaad om de tafel gegaan. In de bespreking is besloten het vertrek van de Nederlander te accepteren. 'Verbeek heeft zijn dankbaarheid en waardering uitgesproken naar de voetbalbond, de technische staf en de spelers', zo klinkt het.

Verbeek werd in januari met Oman uitgeschakeld in de Azië Cup. Het land uit het Midden-Oosten verloor in de achtste finales in Abu Dhabi met 2-0 van Iran. Verbeek was eerder actief bij onder meer Feyenoord, De Graafschap en Fortuna Sittard. Ook was de Rotterdammer bij verschillende landen werkzaam, zoals bij Zuid-Korea, Australië en Marokko.

Update 7 februari 10.00 uur – Verbeek bevestigt pensioen: 'Toen dacht ik: het is genoeg geweest'

Pim Verbeek bevestigt in gesprek met de NOS dat hij geen nieuwe klus gaat aannemen na zijn vertrek bij de nationale ploeg van Oman. "Het volgende project is pas de Gulf Cup in december. Toen dacht ik: het is genoeg geweest. Ik heb louter goede herinneringen aan Oman, maar je bent in het buitenland vaak alleen. Mijn markt ligt niet in Nederland. Het is nu tijd om leuke dingen te doen met mijn vrienden, kinderen en kleinkinderen", aldus de oud-trainer.

Update 12 februari 18.53 uur - Pim Verbeek treedt toe tot bestuur Sparta Rotterdam

Pim Verbeek heeft zich dinsdag verbonden aan Sparta Rotterdam. De 62-jarige Rotterdammer zette onlangs een punt achter zijn trainersloopbaan en gaat nu aan de slag binnen het bestuur van de club uit de Keuken Kampioen Divisie. Verbeek zal de portefeuille technische zaken als uitvoerend bestuurslid gaan invullen. Voorzitter Leo Ruijs is zeer tevreden met de komst van de oud-bondscoach van onder meer Zuid-Korea, Australië en Oman. "We zijn verheugd om het bestuur nu te kunnen completeren. Na de eerdere terugkeer van Simon de Jong, die met zijn expertise en connecties ook veel inbreng heeft in de stadionontwikkeling, bestaat het bestuur nu uit de gewenste tien bestuursleden", aldus Ruijs op de clubwebsite. Verbeek speelde als voetballer bij Sparta Rotterdam en was tijdens seizoen 2015/16 technisch directeur op Het Kasteel.