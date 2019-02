Geen enkele voetballer in de Champions League kan tippen aan Dusan Tadic

Voor Ajax staat woensdag de heenwedstrijd in de achtste finales van de Champions League op het programma. De Amsterdammers ontvangen Real Madrid, regerend kampioen van Europa, eerst in eigen stadion, waarna drie weken later de return in Spanje wacht. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in de Johan Cruijff ArenA, woensdagavond vanaf 21.00 uur.

O De laatste zes Europese ontmoetingen tussen Ajax en Real Madrid eindigden allemaal in een overwinning voor de Koninklijke. De Amsterdammers maakten in deze wedstrijden slechts twee treffers, terwijl er twintig tegendoelpunten moesten worden geïncasseerd. De laatste zege van Ajax op Real Madrid dateert van november 1995 (0-2), in de groepsfase van de Champions League dankzij doelpunten van Patrick Kluivert en Jari Litmanen.

O Slechts één ontmoeting tussen Ajax en Real Madrid eindigde onbeslist: het eerste onderlinge treffen ooit, in seizoen 1967/68 in de Europa Cup I, werd mede dankzij een doelpunt van wijlen Johan Cruijff 1-1.

O Ajax bleef dit seizoen, evenals Bayern München, FC Porto, Olympique Lyon en Barcelona, ongeslagen in de groepsfase van de Champions League.

O Ajax verloor slechts 1 van de laatste 21 Europese thuiswedstrijden: dertien zeges, zeven remises. Dit seizoen werden vijf van de zes Europese duels in de Johan Cruijff ArenA omgezet in een overwinning.

O Tien van de elf doelpunten die Ajax dit seizoen in de Champions League maakte, vielen in de tweede helft. Vier van de vijf tegentreffers van de Amsterdammers in het miljardenbal kwamen voort uit een standaardsituatie.

O Ajax slaagde er 22 jaar geleden voor het laatst in om verder te komen in een knock-outfase van de Champions League. In seizoen 1996/97 werd Atlético Madrid in de kwartfinales verslagen en werden de Amsterdammers geëlimineerd door Juventus in de halve finale.

O Real Madrid heeft de Champions League vier keer gewonnen in de afgelopen vijf jaar. De laatste club die erin slaagde om de Koninklijke uit te schakelen in de knock-outfase van het miljardenbal, was Juventus in seizoen 2014/15.

O Voor de 22e keer op rij heeft Real Madrid de tweede fase van de Champions League weten te bereiken, wat een record is in het toernooi. Dat de Madrilenen er de laatste acht keer op rij in slaagden om de halve finale te halen, is tevens een record.

O Real Madrid loste meer schoten (120) en had meer balcontacten in het vijandelijke strafschopgebied (237) dan ieder ander team in de groepsfase van de Champions League.

O Dusan Tadic verzorgde vijf van de laatste zes Ajax-treffers in de Champions League. De Serviër is in het rijtje met spelers die dit seizoen minimaal vijf doelpunten maakten in het miljardenbal de meest effectieve, met vijf doelpunten uit elf schoten (45 procent).

O Gareth Bale was in zijn laatste zes Champions League-optredens goed voor vijf doelpunten, wat evenveel is als in de 32 Europese wedstrijden daarvoor. De Welshman slaagde er pas twee keer in om te scoren in de knock-outfase van het miljardenbal, beide keren in de finale (2014 en 2018).