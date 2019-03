Update: Willem II neemt per direct afscheid van Donis Avdijaj

De wegen van Donis Avdijaj en Willem II scheiden mogelijk deze maand, zo meldt het Brabants Dagblad dinsdagavond. Volgens de regionale krant probeert de 22-jarige buitenspeler elders onderdak te vinden. Zo is bijvoorbeeld de transfermarkt in Rusland nog geopend. Het contract van Avidijaj in Tilburg loopt aan het einde van het seizoen af.

Avdijaj, Timon Wellenreuther, Thomas Meissner en Atakan Akkaynak werden in december kort voor de uitwedstrijd tegen FC Emmen (0-2) uit de selectie gezet. Volgens het Brabants Dagblad hadden de spelers voor de wedstrijddag tot diep in de nacht op luidruchtige wijze gekaart op hun hotelkamer en was dat de reden voor de disciplinaire straf. Na een korte vakantie sloten de vier begin januari weer aan bij de selectie.

Avdijaj werd terug naar Duitsland gestuurd omdat hij niet fit genoeg is om te trainen of wedstrijden te spelen. Hij verliet het trainingskamp in Spanje een dag eerder dan de rest van de selectie om een scan te laten maken. Een knieblessure voorkwam dat hij het normale trainingsprogramma kon volgen. Volgens de regionale krant misdroeg Avdijaj zich ook op Spaanse bodem en staat de club open voor een transfer.

Avdijaj werd de tweede seizoenshelft van 2017/18 door Schalke aan Roda JC Kerkrade uitgeleend. In het half jaar dat hij verhuurd werd aan de Limburgers scoorde hij in twaalf wedstrijden viermaal. Willem II nam de in Duitsland geboren Kosovaar vervolgens over van Schalke. In het eenjarige contract is een eenzijdige optie voor een tweede seizoen opgenomen, maar het is onwaarschijnlijk dat deze door Willem II zal worden gelicht.

De wegen van Willem II en Donis Avdijaj scheiden per direct, zo melden de Tilburgers maandagochtend via de officiële kanalen. De international van Kosovo lag in eerste instantie nog tot eind dit seizoen, inclusief een optie voor nog een jaar, vast, maar zal die verbintenis niet uitdienen. “Doordat hij na het trainingskamp in Spanje niet fit raakte, speelde hij na de winterstop geen wedstrijden meer”, schrijft Willem II over de 22-jarige Avdijaj, die in de eerste seizoenshelft nog goed was voor acht doelpunten in achttien wedstrijden.