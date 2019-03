Wanneer worden de periodetitels in de Keuken Kampioen Divisie verdeeld?

De Keuken Kampioen Divisie kent dit seizoen een groot aantal clubs die strijden om promotie naar de Eredivisie. Het deelnemersveld in de Eerste Divisie is sterker dan ooit en met FC Twente, FC Den Bosch, Go Ahead Eagles, Sparta Rotterdam en Roda JC Kerkrade zijn er vijf serieuze titelkandidaten. Toch kan er maar één de winnaar zijn en rechtstreeks promoveren naar de Eredivisie. De overige clubs hopen via de play-offs te promoveren. Voor deelname aan de play-offs is een periodekampioenschap belangrijk. Voor clubs die geen periodetitel hebben gewonnen en toch mee willen doen in de play-offs, is het zaak om zo hoog mogelijk te eindigen op de ranglijst.

Dit seizoen in de Keuken Kampioen divisie telt vier verschillende periodes, ieder bestaande uit negen wedstrijden. De eerste twee wedstrijden van het seizoen 2018/19 zijn niet meegeteld in de strijd om de eerste periodetitel. De eerste twee periodetitels van dit seizoen zijn al verdeeld. Sparta Rotterdam was de beste van speelronde drie tot en met elf en FC Den Bosch ging na speelronde twintig aan de haal met de tweede periode. De clubs uit Rotterdam en Den Bosch zijn derhalve verzekerd van deelname aan de play-offs aan het einde van het seizoen. Vrijdagavond vindt speelronde 28 plaats en op bezoek bij FC Oss kan FC Twente de derde periodetitel winnen. Voorwaarde is wel dat concurrent MVV punten laat liggen tegen Almere City.

De vier periodes in de Keuken Kampioen Divisie zijn dit seizoen verdeeld over negen wedstrijden:

Periode 1: speelronde 3 t/m 11 Sparta Rotterdam

Periode 2: speelronde 12 t/m 20 FC Den Bosch

Periode 3: speelronde 21 t/m 29

Periode 4: speelronde 30 t/m 38

Sparta Rotterdam werd op vrijdag 26 oktober periodekampioen.

De beloftenploegen van Ajax, AZ, FC Utrecht en PSV zijn uitgesloten van deelname aan de play-offs om promotie/degradatie aan het einde van het seizoen. Wanneer een beloftenploeg periodekampioen wordt, gaat het ticket naar de nummer twee op de ranglijst van die periode. Als de nummer twee van de ranglijst al een periodetitel op zak heeft, wordt de plaats ingenomen door het best geklasseerde team in de eindstand dat geen periodekampioen is geworden.

Deelnemers play-offs 2018/19

In totaal nemen tien clubs deel aan de play-offs voor promotie: acht uit de Keuken Kampioen Divisie en twee uit de Eredivisie. De vier hoogst geklasseerde clubs uit de Eerste Divisie zonder periodetitel kwalificeren zich voor de eerste ronde van de play-offs. De twee winnaars gaan door naar de tweede ronde en nemen het hierin op tegen de nummers zestien en zeventien uit de Eredivisie. De vier hoogstgeplaatste teams uit de Keuken Kampioen Divisie spelen onderling om een plek in de finale. Uiteindelijk plaatsen vier teams zich voor de derde ronde, waarin wordt gestreden om twee plekken in de Eredivisie voor het seizoen 2019/20.

Programma play-offs

Maandag 6 mei: 1e ronde heenwedstrijden

Vrijdag 10 mei: 1e ronde returns

Donderdag 16 mei: halve finales heenwedstrijden

Zondag 19 mei: halve finales returns

Donderdag 23 mei: finales heenwedstrijden

Zondag 26 mei: finales returns

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.