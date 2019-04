Update: Fortuna neemt na twee maanden afscheid van geblesseerde Dembélé

Fortuna Sittard heeft zich versterkt met Mahamadou Dembélé, zo meldt de Limburgse club donderdagavond. De negentienjarige verdediger uit Frankrijk komt op huurbasis over van RB Salzburg, de huidige nummer één van de Oostenrijkse competitie. De rechtsback wordt gehuurd tot het einde van het lopende seizoen.

“Mahamadou is een groot talent uit de Franse school. Fysiek heel sterk en snel. Kwaliteiten die wij in een verdediger zoeken”, zo verzekert Sjoerd Ars, technisch manager, op de clubsite van de Limburgers. “Op dit moment komt hij nog niet in aanmerking voor het eerste elftal van Salzburg, maar zij hebben het volste vertrouwen in zijn talent en vinden dat hij veel speelminuten moet maken. Zijn komst naar Fortuna is daarom voor iedereen een win-win-situatie.”

Dembélé staat nog tot medio 2023 onder contract bij RB Salzburg. De Oostenrijkers namen de in Frankrijk geboren verdediger in 2017 over van Paris Saint-Germain, waar hij op dat moment uitkwam in de Onder-19. RB Salzburg leende Dembélé vervolgens uit aan FC Liefering. Hij speelde diverse interlands voor Frankrijk Onder-16 tot en met Onder-20.

Dembélé wil bovenal zo veel en zo hoog mogelijk voetballen. “Ik ben naar Fortuna gekomen omdat ik wil voetballen op het hoogste niveau. Alleen zo word ik beter als speler. Ik ben nog jong en wil progressie blijven boeken. Dat kan bij Fortuna in de Eredivisie”, licht de verdediger toe. “Hun manier van voetballen past goed bij me. Ik wil dan ook zo snel mogelijk een basisplaats veroveren en samen met het team een zo hoog mogelijke plek op de ranglijst behalen. Daar gaan we voor.”

Update 2 april 16.56 uur - Fortuna neemt na twee maanden afscheid van zwaar geblesseerde Dembélé

Er is voortijdig een einde gekomen aan de verhuurperiode van Mahamadou Dembélé bij Fortuna Sittard, zo meldt de club dinsdagmiddag via de officiële kanalen. De verdediger werd eind januari gehuurd van het Oostenrijkse Red Bull Salzburg, maar hij liep afgelopen weekend op het trainingsveld een zware knieblessure op. De Fransman is inmiddels weer teruggekeerd naar zijn eigenlijke werkgever, waar hij verder onderzocht zal worden en aan zijn revalidatietraject zal beginnen. Het dienstverband van Dembélé in Limburg komt zodoende na twee maanden al tot een einde.