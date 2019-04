Update: Neymar hervat training in aanloop naar mogelijke kampioenswedstrijd

Paris Saint-Germain kan voorlopig geen beroep doen op Neymar. De Franse grootmacht maakt woensdag via de officiële kanalen bekend dat de Braziliaan vanwege een blessure aan een middenvoetsbeentje naar verwachting tien weken aan de kant zal staan. De sterspeler van les Parisiens mist daardoor onder meer het tweeluik met Manchester United in de Champions League.

Neymar liep de blessure een week geleden op tijdens de Coupe de France-wedstrijd tegen Racing Strasbourg en PSG meldt dat de dribbelaar de afgelopen dagen intensief onderzocht is. Na een onderhoud met een groep medische experts op dinsdagavond is besloten om hem niet te opereren en de kwetsuur op natuurlijke wijze te laten genezen. Neymar staat daardoor waarschijnlijk tweeënhalve maand aan de kant en mist zodoende een cruciaal deel van het seizoen.

Voor de 96-voudig Braziliaans international is het het tweede seizoen op rij dat hij met een ernstige voetblessure te maken krijgt. In de afgelopen voetbaljaargang ontbrak hij tussen eind februari en halverwege mei wegens een soortgelijke blessure en was hij net op tijd fit voor het WK dat vorig jaar zomer in Rusland werd georganiseerd. De aanvaller miste destijds in totaal vijftien wedstrijden en de kans is aanwezig dat hij dit seizoen een soortgelijk aantal duels aan zich voorbij zal moeten laten gaan.

Met een voorsprong van dertien punten op nummer twee Lille OSC zal PSG zich in de competitie niet zo druk maken om het ontbreken van Neymar. De Champions League is dit seizoen echter een grote ambitie voor de Franse grootmacht en de blessure van een van zijn sterren komt daardoor als een flinke dreun. PSG treft in de achtste finales van het miljardenbal Manchester United op 12 februari eerst op Old Trafford, waarna de return op 6 maart plaatsvindt in Parijs.

Update 11 april 14.00 uur - Neymar hervat training in aanloop naar mogelijke kampioenswedstrijd

Neymar heeft donderdag na een maandenlange absentie de groepstraining hervat, zo laat Paris Saint-Germain weten via de officiële kanalen. De Braziliaan speelde op 23 januari zijn laatste wedstrijd namens de Franse grootmacht en moest vervolgens verstek laten gaan vanwege een gebroken middenvoetsbeentje. Neymar is nu weer op de weg terug en kan zondag mogelijk in actie komen tijdens wat de kampioenswedstrijd van PSG kan worden. Als les Parisiens minstens een gelijkspel weten te behalen tegen Lille OSC, is de zesde landstitel in zeven seizoenen een feit. Op 27 april kunnen de hoofdstedelingen bovendien nog een prijs ophalen: Stade Rennes is dan de tegenstander in de finale van de Coupe de France.