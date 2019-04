Update: Youness Mokhtar vindt na vertrek uit Turkije onderdak in Noorwegen

Youness Mokhtar is alweer vertrokken bij Ankaragücü. De 27-jarige aanvaller kwam afgelopen zomer transfervrij over van PEC Zwolle, maar laat de Turkse club na een halfjaar alweer achter zich. Mokhtar laat dinsdag op Instagram weten dat hij geen andere optie heeft dan zijn heil elders te zoeken.

“Ten eerste wil ik de fans bedanken voor de support die ik, mijn ploeggenoten en de staf hebben gekregen. Ik had hier een geweldige tijd, maar helaas moet ik mijn reis elders vervolgen. Het was niet zoals ik het wilde, maar ze laten mij geen andere keus. Nogmaals bedankt voor alles en veel succes in de toekomst”, schrijft Mokhtar over zijn tijd bij Ankaragücü.

Mokhtar, die nog tot medio 2020 vastlag in Turkije, gaat nu per direct op zoek naar een nieuwe werkgever. De zaakwaarnemer van de vleugelaanvaller bevestigt tegenover de Stentor dat zijn cliënt is vertrokken omdat de club achterliep met het uitbetalen van het salaris. De buitenspeler heeft het trainingskamp van Ankaragücü inmiddels verlaten.

Update 3 april 15.11 uur - Youness Mokhtar vindt na vertrek uit Turkije onderdak in Noorwegen

Youness Mokhtar vervolgt zijn carrière in Noorwegen. Stabaek communiceert via de officiële kanalen dat de 27-jarige aanvaller een contract tot het einde van dit kalenderjaar ondertekend heeft. De club uit Baerum, een buitenwijk van Oslo, laat weten dat de overstap van Mokhtar nog wel goedgekeurd moet worden door de Noorse voetbalbond. Na de eerste speelronde in de Eliteserien is Stabaek de nummer tien van de competitie. Vorig kalenderjaar eindigde de club als veertiende in de Noorse competitie.