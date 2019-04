Update: Wayne Hennessey krijgt geen straf voor vermeend ‘Nazi-gebaar’

Crystal Palace-doelman Wayne Hennessey is in opspraak geraakt. Op een foto die ploeggenoot Max Meyer op social media plaatste, is te zien hoe de 31-jarige sluitpost zijn linkerhand voor zijn mond houdt en zijn rechterhand in de lucht steekt. Het gebaar heeft alles weg van een zogenaamde Nazi-groet, maar Hennessey ontkent zelf via Twitter dat hier sprake van is.

“We hebben zaterdag met de spelersgroep gegeten en tijdens het eten is er een foto van ons genomen. Ik zwaaide en riep naar de persoon die de foto nam, maar hield tegelijkertijd mijn hand voor mijn mond om niet teveel lawaai te maken. Het is duidelijk geworden dat ik op het door de camera vastgelegde moment een volledig ongepast gebaar lijk te maken”, stelt Hennessey via Twitter.

Nazi salute by Wayne Hennesey ??? pic.twitter.com/U4eYrvZjK5 — GoalMouthFC (@GooalMouth) January 6, 2019

“Ik kan iedereen verzekeren dat ik zoiets nooit zou doen en iedere gelijkenis met dit gebaar is puur toeval. Liefde en vrede”, zo besluit de doelman zijn verklaring. De selectie van Crystal Palace ging na de 1-0 overwinning op Grimsby Town in de FA Cup een hapje eten en een foto van dit uitje werd door Meyer gedeeld via social media. Al snel daarna werd de pose van Hennessey opgepikt en verspreid via social media.

Ondanks dat Hennessey zelf ontkent iets fout te hebben gedaan, moet hij wel vrezen dat dit een staartje krijgt. Volgens Sky Sports is het aannemelijk dat Crystal Palace een onderzoek instelt naar het voorval. Daarnaast zou de doelman zelfs moeten vrezen voor vervolging door de Engelse voetbalbond (FA). Hennessey stond dit seizoen tot dusver in zestien wedstrijden onder de lat bij Crystal Palace.

Update 8 januari 13.05 uur – FA onderzoekt 'Nazi-gebaar' van doelman Wayne Hennessey

De FA doet momenteel onderzoek naar een zogenaamde Hitler-groet van Wayne Hennessey, doelman van Crystal Palace, zo melden diverse Engelse media. Hennessey werd bij een etentje gefotografeerd in de opvallende pose. De keeper ontkende zelf dat het ging om het beruchte gebaar. "Ik zwaaide en schreeuwde naar degene die de foto nam. Ook hield ik mijn hand boven mijn mond om het geluid verder te laten dragen."

Update 23 januari 20.53 uur - Wayne Hennessey moet vrezen voor sanctie na 'Nazi-gebaar'

De Engelse voetbalbond (FA) heeft Wayne Hennessey aangeklaagd voor het brengen van een vermeende Hitler-groet op een foto die ploeggenoot Max Meyer op social media plaatste. De bond onderzocht de kwestie in de afgelopen weken en stelt dat de gedragsregels gebroken zijn. Daardoor moet de keeper van Crystal Palace vrezen voor een sanctie. Hennessey, die eerder al ontkende en Hitler-groet te hebben gebracht, heeft tot 31 januari om formeel te reageren op de aanklacht.

Update 5 april 13.24 uur - Wayne Hennessey krijgt geen straf voor vermeend 'Nazi-gebaar'

Wayne Hennessey krijgt geen straf voor het brengen van een vermeende Hitler-groet op een foto die ploeggenoot Max Meyer op social media plaatste, zo meldt de BBC. De Engelse voetbalbond (FA) had een onderzoek ingesteld naar de foto, wegens 'beledigend, ontoelaatbaar of ongepast gedrag'. Een onafhankelijke onderzoekscommissie heeft de doelman van Crystal Palace nu niet schuldig bevonden, waardoor hij geen straf zal krijgen.