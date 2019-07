Update: Bij Liverpool vertrokken Bobby Adekanye vervolgt loopbaan in Italië

Bobby Adekanye gaat Liverpool aan het eind van het seizoen verlaten. De negentienjarige buitenspeler ruilt de Engelse topclub transfervrij in voor een dienstverband bij Lazio, zo weet Goal vrijdagmiddag te melden. Liverpool wilde graag verlengen, maar zaakwaarnemer Junior Minguella bleef volgens Liverpool een nieuwe deal uitstellen.

Minguella heeft volgens Goal al onderhandeld met Lazio, waarbij een akkoord al zou zijn bewerkstelligd tussen de zaakwaarnemer en de club uit de Serie A. Naar verluidt lag in november al een deal met de Italianen op tafel, maar weet Liverpool pas sinds kort van de toekomstplannen van de jeugdinternational van Oranje af.

Adekanye verliet in 2015 de jeugdopleiding van Barcelona om zich aan te sluiten bij Liverpool. Bij de Onder-18, Onder-19 en Onder-23 was de aanvaller altijd een vaste waarde. Adekanye maakte onder meer onderdeel uit van het jeugdteam van Steven Gerrard dat de kwartfinales van de UEFA Youth League haalde. Eerder was Adekanye ook actief voor PSV en Ajax.

In oktober 2017 sprak Voetbalzone Adekanye nog over zijn ambities bij Liverpool. “Hopelijk komt mijn droom uit en dat is spelen in het eerste van Liverpool", aldus de jongeling, die eerder al meetrainde met de hoofdmacht en sprak met manager Jürgen Klopp. “Hij zei een paar goede dingen tegen me. Klopp zei dat ik niet te nerveus moet zijn en dat ik mezelf gewoon moeten laten zien.”

Update 7 januari 17.30 uur - Lazio spreekt komst van Liverpool-talent Adekanye tegen

Bobby Adekanye leek Liverpool na dit seizoen zo goed als zeker te verlaten voor een avontuur bij Lazio, maar de club uit Rome spreekt de komst van de aanvaller tegen. Er is geen contract getekend en er is ook niet onderhandeld met de negentienjarige Adekanye, zo valt er op de website van Lazio te lezen.

Update 3 juli 14.11 uur - Bij Liverpool vertrokken Bobby Adekanye vervolgt loopbaan in Italië

Bobby Adekanye gaat definitief aan de slag bij Lazio. De Romeinse club bevestigt de komst van het talent, dat eerder transfervrij vertrok bij Liverpool, woensdagmiddag via de officiële kanalen. Lazio is na the Reds, Barcelona, PSV en Ajax de vijfde werkgever voor de twintigjarige aanvaller.