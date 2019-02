Update: ‘PSG en Lassana Diarra per direct van elkaar verlost’

Lassana Diarra heeft zijn laatste wedstrijd voor Paris Saint-Germain vermoedelijk gespeeld. Franse media melden dat de 33-jarige middenvelder met de clubleiding in gesprek is om zijn contract te ontbinden. Diarra ligt momenteel tot het einde van het seizoen vast in het Parc des Princes.

Diarra maakte in januari de overstap naar het PSG van huidig trainer Thomas Tuchel. Dit seizoen kwam hij mede door blessureleed tot slechts vier wedstrijden in het eerste elftal, met een totaal aan 223 speelminuten. Diarra dringt naar verluidt al enkele weken aan op contractontbinding bij les Parisiens.

Of Diarra een punt wil zetten achter zijn loopbaan, dat is onduidelijk, maar hij zou zich wel meer willen focussen op zijn andere ‘professionele projecten’. Zo is Diarra de oprichter en eigenaar van het sportdrankje Heroic Sport. Volgens Diarra bevat zijn drank beduidend minder suikers en zout dan de concurrentie.

De 34-voudig international van Frankrijk werd geboren in Parijs, maar speelde eerder nooit voor PSG. Hij belandde op jonge leeftijd in de jeugdopleiding van Le Havre en werd in 2005 door Chelsea naar Engeland gehaald. Met the Blues won hij in 2007 de FA Cup en een jaar later wist hij ook met Portsmouth beslag te leggen op het Engelse bekertoernooi. Tussendoor speelde hij een halfjaar voor Arsenal.

De controleur werd na een sterke periode bij Portsmouth in januari 2009 door Real Madrid ingelijfd. De Spanjaarden hadden destijds twintig miljoen euro over voor Diarra, die in drieënhalf jaar tijd tot 116 officiële wedstrijden kwam voor de Koninklijke. Daarna volgden nog dienstverbanden bij Anzhi Makhachkala, Lomomotiv Moskou, Olympique Marseille en Al-Jazira. Bij die laatste club werd het contract van Lass eind 2017 ontbonden.

Update 19 februari 16.49 uur - ‘PSG en Lassana Diarra per direct van elkaar verlost’

Het contract van Lassana Diarra is dinsdag door Paris Saint-Germain verscheurd, zo meldt le Parisien. De middenvelder kwam mede door blessures niet meer voor in de plannen van trainer Thomas Tuchel. Een groot succes werd de periode van Diarra in Parijs niet. Zo speelde hij slechts negentien officiële wedstrijden voor de topclub uit zijn geboortestad.