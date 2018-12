PSV zet in Almelo grote stap richting winterkampioenschap

PSV heeft zaterdag geen fout gemaakt in de strijd om de landstitel. De koploper van de Eredivisie won met 0-4 op bezoek bij Heracles Almelo, dat de wedstrijd eindigde met negen spelers. Dankzij de zege is PSV bijna winterkampioen: de ploeg heeft volgende week in de thuiswedstrijd tegen AZ genoeg aan een punt om als koploper de winterstop in te gaan, tenzij Ajax nog twee duels wint en het verschil in doelsaldo (+50 om +42) goedmaakt.

Het verhaal van de eerste helft was de kwestie van efficiëntie: PSV verzilverde twee van de drie serieuze kansen die het kreeg, terwijl Heracles twee goede mogelijkheden onbenut liet. De Eindhovenaren kwamen voor de dag met één wijziging in de opstelling ten opzichte van de midweekse Champions League-wedstrijd tegen Internazionale. Daniel Schwaab ontbrak in Milaan vanwege privéomstandigheden en keerde nu terug in de basis ten koste van Trent Sainsbury. Het bleek een belangrijke verandering, want Schwaab kwam na 32 minuten tot scoren voor PSV.

Na een indraaiende corner van Érick Gutiérrez vanaf de rechterflank kopte Luuk de Jong de bal door, waarna Schwaab van dichtbij raak kopte via de grond. Het was zijn derde doelpunt in 68 competitieduels voor PSV; al die treffers werden gemaakt met het hoofd. Schwaab zorgde in Almelo voor de 0-2, want in de twaalfde minuut had Steven Bergwijn de score al geopend. De buitenspeler ontving een sublieme pass van Jorrit Hendrix en stormde af op het doel van Janis Blaswich. In het strafschopgebied stuurde hij Stephen Sama het bos in, alvorens behendig af te ronden.

Het werd op slag van rust nog erger voor Heracles, toen arbiter Dennis Higler na het raadplegen van de videobeelden een rode kaart uitdeelde aan Jesper Drost voor een onbesuisde tackle met gestrekt been op Pablo Rosario. Het werd zodoende een grauw eerste bedrijf voor Heracles, dat via Brandley Kuwas in de vierde minuut nog de eerste grote kans va het duel had gecreëerd. Ook in minuut 44, kort voor de rode kaart, miste Kuwas oog in oog met Jeroen Zoet een uitgelezen mogelijkheid op de aansluitingstreffer. Zeker omdat Heracles met tien man verder moest, was de spanning na rust volledig verdwenen.

Aan PSV was te merken dat de ploeg weinig drang voelde om de score nog verder uit te breiden, terwijl Heracles niet bij machte was om er nog iets van te maken. Elf minuten voor tijd werd het toch nog 0-3 en opnieuw liet Heracles zich simpel verrassen bij een standaardsituatie. Na een korte corner bracht Hirving Lozano de bal voor op Denzel Dumfries, die boven Sama klom en raak kopte. Een strafschop van Gastón Pereiro in de blessuretijd, volgend op een handsbal op de doellijn en een rode kaart voor Lennart-Marten Czyborra, betekende nog een grote kans op de 0-4, maar Blaswich pareerde de inzet. Een paar seconden later kopte Pereiro alsnog de vierde Eindhovense treffer tegen de touwen.