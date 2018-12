Dortmund verslaat Werder ondanks heldhaftige en pijnlijke actie Klaassen

Borussia Dortmund heeft zaterdagavond een zwaarbevochten overwinning in de Bundesliga geboekt. Het team van trainer Lucien Favre was in de Nordderby tegen Werder Bremen te sterk voor de rivaal: 2-1. Voor Davy Klaassen zat het duel er na achttien minuten al op. Door de zege komt Borussia Dortmund. dat zich officieel Herbstmeister mag noemen, op 39 punten uit 30 duels: 9 meer dan Borussia Mönchengladbach en titelverdediger Bayern München. Werder Bremen staat negende.

Een enerverende eerste helft in het Signal Iduna Park werd met een ruststand van 2-1 afgesloten en dat was zeker niet onverdiend. Werder liet in defensief opzicht enkele steken vallen en daar profiteerde Borussia optimaal van. Klaassen viel in de zevende minuut op door een inzet van Paco Alcácer van de doellijn te halen, maar de Spanjaard stond achteraf buitenspel. De vrijstaande Alcácer haalde in de twintigste minuut alsnog zijn gram en kopte raak uit een vrije trap van Raphaël Guerreiro. De grensrechter gaf buitenspel aan, maar de VAR keurde het doelpunt goed: 1-0.

Klaassen was twee minuten voor de openingsgoal vervangen door Kevin Möhwald: hij had zich bij zijn alles-of-niets-redding in de zevende minuut dusdanig geblesseerd dat hij niet verder kon spelen. Borussia verdubbelde in de 27e minuut al de voordelige marge: na knullig balverlies brak de thuisploeg uit en mocht Reus in het strafschopgebied tussen zes opponenten een bal van Jadon Sancho diagonaal achter Jiri Pavlenka schieten. Werder bleef echter bij tijd en wijle goed meevoetballen en kreeg tien minuten de verdiende aansluitingsgoal: een hoog en heerlijk schot van Max Kruse.

In de tweede helft kreeg Werder het niet voor elkaar om de nadelige marge weg te poetsen. Het ontbrak de bezoekers aan creativiteit, terwijl Borussia diverse kansen op een derde treffer kreeg. De mogelijkheden waren echter niet aan onder meer Reus en Sancho besteed. In de extra tijd leek Mario Götze alsnog de 3-1 van die Borussen te maken, maar de VAR oordeelde dat Maximilian Philipp voorafgaand aan de goal buitenspel stond.