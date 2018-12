Belangrijke kelderkraker in Eredivisie levert geen doelpunten op

PEC Zwolle en NAC Breda zijn er niet in geslaagd om in de belangrijke onderlinge wedstrijd drie punten te pakken. Het werd zaterdagavond 0-0 in het MAC3PARK Stadion, waardoor PEC in ieder geval voor even stijgt naar de veertiende plek en NAC zeventiende blijft. PEC heeft drie punten meer dan de Bredanaars. Beide ploegen kunnen later dit weekend nog achterhaald worden door de concurrentie.

Er werd dus niet gescoord in Zwolle, maar goede kansen waren er wel, zeker voor rust. In de achtste minuut was de eerste grote mogelijkheid niet aan Mitchell te Vrede besteed. Nadat Mikhail Rosheuvel een mooie pass ontving van Mounir El Allouchi legde hij de bal breed op Te Vrede, die nonchalant richting de verre hoek schoot. Diederik Boer keerde het schot met zijn knie. Er kwamen nog twee goede kopkansen voor Te Vrede: na achttien minuten stond hij vogelvrij en knikte hij naast en na twintig minuten had Boer een stijlvolle redding in huis. Het was sowieso een bijzonder duel voor De Boer, die de voorkeur kreeg boven Mickey van der Hart en met zijn 38 jaar en 82 dagen de oudste Eredivisie-speler werd sinds Dennis Gentenaar voor NEC in 2014.

Het liep ondertussen totaal niet bij PEC. De thuisploeg had moeite met het nieuwe 5-3-2-systeem van NAC-trainer Mitchell van der Gaag. Halverwege de eerste helft kwam PEC wat beter in de wedstrijd, al was het typerend dat de supporters cynisch juichten bij elke geslaagde pass. Na 32 minuten was PEC dicht bij het openingsdoelpunt. Vito van Crooij had de 1-0 op zijn schoen, maar stuitte op Benjamin van Leer. Op slag van rust schoot de opgestoomde rechtsback Kingsley Ehizibue een meter voorlangs.

Ook na rust voetbalde NAC makkelijker dan PEC, maar de bezoekers kwamen moeilijker tot kansen dan in de eerste helft. Beide ploegen moesten het vooral hebben van afstandsschoten; ze leken vooral bang om te verliezen en namen daarom niet te veel risico's. Het zorgde ervoor dat de wedstrijd redelijk vast kwam te zitten. Pas vier minuten voor tijd viel een grote kans te noteren, nadat Rosheuvel zichzelf vrij kapte. Hij schoot echter wilde over en zorgde daarmee voor een doelpuntloze puntendeling.