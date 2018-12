Real Madrid ontsnapt in slotfase van stadsderby aan nieuwe deceptie

Real Madrid heeft zich enigszins hersteld van de midweekse nederlaag tegen CSKA Moskou in de Champions League. Het team van trainer Santiago Solari was zaterdagavond in LaLiga met minimaal verschil te sterk voor stadsgenoot Rayo Vallecano. Een vroeg doelpunt van Karim Benzema gaf de doorslag: 1-0. Door de overwinning staat Real Madrid voorlopig derde op de ranglijst, met twee punten minder dan Atlético Madrid en Barcelona. De regerend landskampioen speelt zondagavond nog bij Levante.

Real Madrid domineerde vanaf de eerste minuut en nam al vroeg de leiding. Na twaalf minuten spelen verscheen de naam van Benzema al op het scorebord. Hij verstuurde de bal richting Lucas Vázquez aan de rechterkant en liep zich vervolgens goed vrij in het strafschopgebied. De Fransman ontving de bal van Vázquez en verschalkte doelman Stole Dimitrievski met een diagonaal schot in de verste hoek: 1-0.

Rayo Vallecano had moeite om de bal van Real Madrid af te pakken én dicht bij het doelgebied van Thibaut Courtois te komen. De beste mogelijkheid van de bezoekers kwam op naam van Emiliano Velázquez. De kopbal van de verdediger na een vrije trap van Adrián Embarba was een prooi voor Courtois. Real zocht naar een tweede doelpunt voor rust, maar kwam uiteindelijk niet verder dan een inzet van Toni Kroos tegen de paal.

Marco Asensio had vijf minuten na rust een goede mogelijkheid om Real op 2-0 te zetten, maar na goed voorbereidend werk van Luka Modric stuitte hij op Dimitrievski. Het duel ging op en neer: een doelpunt van Sergio Ramos werd wegens buitenspel afgekeurd, terwijl Courtois tot het uiterste moest gaan om een ziedend schot van Bebé te keren.

Real Madrid had uiteindelijk voldoende aan het vroege doelpunt van Benzema, die overigens twaalf minuten voor tijd met klachten door Vinicius Junior werd vervangen. De Braziliaanse tiener probeerde het duel enigszins nieuw leven in te blazen, maar zonder resultaat. Rayo liet in de uiterste slotfase nog wel een dot van een kans liggen. Courtois kon ternauwernood een halve omhaal van Alex Alegria keren en de rebound van Velázquez ging tegen de Belg en een verdediger op de doellijn aan.