Tragedie in Duitsland: vader van Stuttgart-captain overlijdt in stadion

Christian Gentner rouwt om het overlijden van zijn vader. VfB Stuttgart laat zaterdagavond in een communiqué weten dat vader Herbert Gentner na afloop van het thuisduel met Hertha BSC (2-1), waarin Gentner zelf negentig minuten speelde, is overleden.

Duitse media meldden al dat Gentner na afloop vanuit de catacomben naar de business seats was gerend. VfB Stuttgart zette vervolgens een streep door de resterende interviews met de spelers. Stuttgart meldt dat Gentner senior onwel werd in de slotfase van het duel. Een dokter was snel ter plaatse, maar reanimatie mocht niet meer baten.

Gentner zelf had na afloop enkele interviews gegeven, maar rende vervolgens weg toen het nieuws hem ter ore kwam. De 33-jarige middenvelder startte zijn loopbaan bij Stuttgart, kwam enkele seizoenen voor VfL Wolfsburg uit, om vervolgens medio 2010 naar die Schwaben terug te keren. Hij kwam tot dusver tot vijf A-interlands.