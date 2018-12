Gewaagde penalty van Icardi helpt Inter om Europese kater te verwerken

Internazionale heeft zaterdagavond geen fout gemaakt in de thuiswedstrijd tegen Udinese. De nummer drie van de Serie A won met minimaal verschil (1-0) dankzij een 'Panenka'-strafschop van Mauro Icardi. Zodoende boekte Inter de eerste zege in drie competitieduels en herpakte het zich na de teleurstellende remise tegen PSV (1-1) van dinsdag, die Inter een vervolg in de Champions League kostte.

Vorig seizoen verraste Udinese met een 1-3 overwinning op Inter en ook ditmaal hielden de bezoekers lang uitzicht op een goed resultaat. Pas een kwartier voor tijd wist Inter via een strafschop de ban te breken. Na een handsbal van Seko Fofana wees arbiter Rosario Abisso naar de stip en Icardi koos voor een 'Panenka'. Doelman

Juan Musso lag al op de grond en kon alleen maar toekijken hoe de bal binnenzeilde. Icardi's zelfvertrouwen had duidelijk geen knauw opgelopen na een grote misser, tien minuten vóór de strafschop: hij stond vlak voor het doel volledig vrij en kopte naast. Het was verreweg de beste kans voor Inter tot dat moment.

In de eerste helft had de gastheer ook een aantal mogelijkheden gecreëerd. Zo werd doelman Musso van Udinese tot een ingreep gedwongen na een halve volley van Keita Baldé. Borja Valero had het vizier evenmin op scherp staan en kreeg drie kansen om de score te openen. Inter was op het veld duidelijk de bovenliggende partij, maar kwam kort na rust ook goed weg na een misser van Rolando Mandragora. Na de 1-0 van Icardi kwam de zege niet echt meer in gevaar.